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Путин лидирует на выборах в Хакасии после подсчета 77,6 процента протоколов
Путин лидирует на выборах в Хакасии после подсчета 77,6 процента протоколов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах в Хакасии после подсчета 77,6 процента протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Хакасии с 85,68% голосов после обработки 77,60% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:52
2024-03-17T21:52
2024-03-17T21:54
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Хакасии с 85,68% голосов после обработки 77,60% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 85,68% голосов, Николай Харитонов - 5,18% голосов, Владислав Даванков - 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 2,95% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Путин лидирует на выборах в Хакасии после подсчета 77,6 процента протоколов
Путин лидирует на выборах в Хакасии с 85,68% по данным 77,6% протоколов