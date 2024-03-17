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Пушилин признался, что не думает об отношении Киева к выборам президента РФ - РИА Новости, 17.03.2024
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21:41 17.03.2024
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Пушилин признался, что не думает об отношении Киева к выборам президента РФ
Пушилин признался, что не думает об отношении Киева к выборам президента РФ - РИА Новости, 17.03.2024
Пушилин признался, что не думает об отношении Киева к выборам президента РФ
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не задумывается об отношении Киева к результатам выборов президента РФ в Донбассе. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:41
2024-03-17T21:41
политика
киев
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не задумывается об отношении Киева к результатам выборов президента РФ в Донбассе. "Честно, об этом хочется думать в последнюю очередь. Хочется думать о нас, о наших жителях, хочется думать о том, что будет после победы всеобъемлющей. Это будет неизбежно. Об этом хочется думать. О том, какими эмоциями живут наши оппоненты - честно, не хочу даже задумываться. Излишне", - заявил Пушилин на брифинге, отвечая на вопрос, какие эмоции сейчас испытывают в Киеве. По данным избиркома, явка в ДНР составила 88,25%, Владимир Путин набрал 95,23%.
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политика, киев, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин
Политика, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин
Пушилин признался, что не думает об отношении Киева к выборам президента РФ

Пушилин признался, что не думает об отношении Киева к выборам президента РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не задумывается об отношении Киева к результатам выборов президента РФ в Донбассе.
"Честно, об этом хочется думать в последнюю очередь. Хочется думать о нас, о наших жителях, хочется думать о том, что будет после победы всеобъемлющей. Это будет неизбежно. Об этом хочется думать. О том, какими эмоциями живут наши оппоненты - честно, не хочу даже задумываться. Излишне", - заявил Пушилин на брифинге, отвечая на вопрос, какие эмоции сейчас испытывают в Киеве.
По данным избиркома, явка в ДНР составила 88,25%, Владимир Путин набрал 95,23%.
 
ПолитикаКиевРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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