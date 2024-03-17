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Пушилин признался, что не думает об отношении Киева к выборам президента РФ

Пушилин признался, что не думает об отношении Киева к выборам президента РФ - РИА Новости, 17.03.2024

Пушилин признался, что не думает об отношении Киева к выборам президента РФ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не задумывается об отношении Киева к результатам выборов президента РФ в Донбассе. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:41

2024-03-17T21:41

2024-03-17T21:41

политика

киев

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не задумывается об отношении Киева к результатам выборов президента РФ в Донбассе. "Честно, об этом хочется думать в последнюю очередь. Хочется думать о нас, о наших жителях, хочется думать о том, что будет после победы всеобъемлющей. Это будет неизбежно. Об этом хочется думать. О том, какими эмоциями живут наши оппоненты - честно, не хочу даже задумываться. Излишне", - заявил Пушилин на брифинге, отвечая на вопрос, какие эмоции сейчас испытывают в Киеве. По данным избиркома, явка в ДНР составила 88,25%, Владимир Путин набрал 95,23%.

киев

россия

донецкая народная республика

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политика, киев, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин