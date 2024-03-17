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Путин лидирует на выборах президента в Кемеровской области

Путин лидирует на выборах президента в Кемеровской области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах президента в Кемеровской области

Владимир Путин набирает 95,72% голосов на выборах президента РФ в Кемеровской области после обработки 93,98% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:36

2024-03-17T21:36

2024-03-17T21:45

выборы президента россии — 2024

политика

кемеровская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 95,72% голосов на выборах президента РФ в Кемеровской области после обработки 93,98% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 95,72% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 1,36% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 1,15% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 1,02% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, кемеровская область, россия, владимир путин