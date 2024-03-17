https://ria.ru/20240317/vybory-1933801443.html

МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами

МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами - РИА Новости, 18.03.2024

МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами

Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России, сообщил в ходе доклада в ЦИК первый замминистра внутренних дел... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T21:36

2024-03-17T21:36

2024-03-18T00:39

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932157148_0:223:3037:1931_1920x0_80_0_0_9cdcab5b1fc5d5c102a54f4ba91f4073.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России, сообщил в ходе доклада в ЦИК первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.Как уточнил замглавы ведомства, данные представлены на 20.00 воскресенья. Двадцать три из дел заведены по факту ложных сообщений о терактах.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933831062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, россия