https://ria.ru/20240317/vybory-1933801443.html
МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами
МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами - РИА Новости, 18.03.2024
МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами
Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России, сообщил в ходе доклада в ЦИК первый замминистра внутренних дел... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T21:36
2024-03-17T21:36
2024-03-18T00:39
происшествия
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России, сообщил в ходе доклада в ЦИК первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.Как уточнил замглавы ведомства, данные представлены на 20.00 воскресенья. Двадцать три из дел заведены по факту ложных сообщений о терактах.
https://ria.ru/20240317/yavka-1933831062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами
МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России, сообщил в ходе доклада в ЦИК первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
Как уточнил замглавы ведомства, данные представлены на 20.00 воскресенья. Двадцать три из дел заведены по факту ложных сообщений о терактах.
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