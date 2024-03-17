Рейтинг@Mail.ru
МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 17.03.2024 (обновлено: 00:39 18.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933801443.html
МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами
МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами - РИА Новости, 18.03.2024
МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами
Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России, сообщил в ходе доклада в ЦИК первый замминистра внутренних дел... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T21:36
2024-03-18T00:39
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932157148_0:223:3037:1931_1920x0_80_0_0_9cdcab5b1fc5d5c102a54f4ba91f4073.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России, сообщил в ходе доклада в ЦИК первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.Как уточнил замглавы ведомства, данные представлены на 20.00 воскресенья. Двадцать три из дел заведены по факту ложных сообщений о терактах.
https://ria.ru/20240317/yavka-1933831062.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932157148_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3624f39905c794126aba6be5d4b57229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами

МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖитель города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике
Житель города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Житель города на выездном голосовании в Донецке в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России, сообщил в ходе доклада в ЦИК первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
Как уточнил замглавы ведомства, данные представлены на 20.00 воскресенья. Двадцать три из дел заведены по факту ложных сообщений о терактах.
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Явка в Нью-Йорке серьезно превышает показатели прошлых выборов
Вчера, 23:12
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала