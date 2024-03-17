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Воробьев рассказал, сколько человек пришло на выборы в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2024
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21:43 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933796425.html
Воробьев рассказал, сколько человек пришло на выборы в Подмосковье
Воробьев рассказал, сколько человек пришло на выборы в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2024
Воробьев рассказал, сколько человек пришло на выборы в Подмосковье
Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье составила более 4,5 миллиона человек, это показатель неравнодушия и сплоченности жителей региона, заявил РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:43
2024-03-17T21:43
политика
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье составила более 4,5 миллиона человек, это показатель неравнодушия и сплоченности жителей региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Подмосковье закрылись все избирательные участки. Три дня голосования, около 4 тысяч избирательных участков и 36,3 тысячи сотрудников УИКа. Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 миллиона человек. Это показатель сплоченности и неравнодушия наших жителей", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Политика, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Воробьев рассказал, сколько человек пришло на выборы в Подмосковье

Воробьев: в Подмосковье явка на выборах превысила 4,5 миллиона человек

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей очно проголосовал на выборах президента РФ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей очно проголосовал на выборах президента РФ
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей очно проголосовал на выборах президента РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье составила более 4,5 миллиона человек, это показатель неравнодушия и сплоченности жителей региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Подмосковье закрылись все избирательные участки. Три дня голосования, около 4 тысяч избирательных участков и 36,3 тысячи сотрудников УИКа. Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 миллиона человек. Это показатель сплоченности и неравнодушия наших жителей", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
ПолитикаМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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