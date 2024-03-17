https://ria.ru/20240317/vybory-1933796425.html

Воробьев рассказал, сколько человек пришло на выборы в Подмосковье

Воробьев рассказал, сколько человек пришло на выборы в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2024

Воробьев рассказал, сколько человек пришло на выборы в Подмосковье

Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье составила более 4,5 миллиона человек, это показатель неравнодушия и сплоченности жителей региона, заявил РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:43

2024-03-17T21:43

2024-03-17T21:43

политика

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933540625_0:173:3246:1999_1920x0_80_0_0_c7df3bcabf1c4ad49ea42d7471bad51f.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье составила более 4,5 миллиона человек, это показатель неравнодушия и сплоченности жителей региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Подмосковье закрылись все избирательные участки. Три дня голосования, около 4 тысяч избирательных участков и 36,3 тысячи сотрудников УИКа. Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 миллиона человек. Это показатель сплоченности и неравнодушия наших жителей", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф