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Путин побеждает на выборах президента в Якутии с 87,79 процента голосов
Путин побеждает на выборах президента в Якутии с 87,79 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах президента в Якутии с 87,79 процента голосов
Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в Якутии набирает 87,79% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье предварительные данные ЦИК России. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:18
2024-03-17T21:18
2024-03-17T21:26
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в Якутии набирает 87,79% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье предварительные данные ЦИК России.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней в Якутии Владимир Путин набрал 87,79% голосов, на втором месте получивший 4,73% голосов Владислав Даванков, третье у Николая Харитонова (4,32% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий ( 1,76%).
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политика, россия, владимир путин, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, ЦИК РФ
Путин побеждает на выборах президента в Якутии с 87,79 процента голосов
ЦИК РФ: Путин побеждает на выборах президента в Якутии с 87,79% голосов