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В "Ростелекоме" рассказали о работе операторов во время ДЭГ

В "Ростелекоме" рассказали о работе операторов во время ДЭГ - РИА Новости, 17.03.2024

В "Ростелекоме" рассказали о работе операторов во время ДЭГ

Массовое применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) потребовало активной работы от всех российских операторов, заявил глава "Ростелекома" Михаил... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:40

2024-03-17T21:40

2024-03-17T21:40

технологии

россия

михаил осеевский

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

ростелеком

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Массовое применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) потребовало активной работы от всех российских операторов, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в рамках заседания ЦИК. "Массовое применение (ДЭГ - ред.) потребовало такой масштабной работы со стороны всех операторов связи по всей стране, не только "Ростелеком", но и наших коллег по цеху. Все готовились, все относились очень серьезно, подготовили необходимые аварийные бригады, на случай каких-то аварий на инфраструктуре. В целом, таких кейсов было очень мало", - сказал Осеевский. Он также отметил, что малые населенные пункты активнее пользовались системой ДЭГ, нежели большие города. "Там больше трафик, люди активно пользуются доступом к порталу "Госуслуг", системе образования здравоохранения", - отметил глава компании. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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технологии, россия, михаил осеевский, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, ростелеком