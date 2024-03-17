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Путин по первым данным лидирует на выборах в Белгородской области

Путин по первым данным лидирует на выборах в Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин по первым данным лидирует на выборах в Белгородской области

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Белгородской области с 96,45% голосов после обработки 2,68% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:13

2024-03-17T21:13

2024-03-17T21:22

политика

выборы президента россии — 2024

россия

белгородская область

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Белгородской области с 96,45% голосов после обработки 2,68% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 96,45% голосов, Николай Харитонов - 1,39%, Леонид Слуцкий - 1,28%, Владислав Даванков - 0,71%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, белгородская область, владимир путин