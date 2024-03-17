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Путин побеждает на выборах в Херсонской области с 88,12 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:12 17.03.2024 (обновлено: 21:20 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933794724.html
Путин побеждает на выборах в Херсонской области с 88,12 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Херсонской области с 88,12 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах в Херсонской области с 88,12 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Херсонской области с 88,12% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:12
2024-03-17T21:20
специальная военная операция на украине
политика
россия
владимир путин
херсонская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Херсонской области с 88,12% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 88,12% голосов, Николай Харитонов - 4,88%, Леонид Слуцкий - 4,60%, Владислав Даванков - 2,03%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин, Херсонская область
Путин побеждает на выборах в Херсонской области с 88,12 процента голосов

Путин лидирует на выборах президента РФ в Херсонской области с 88,12%голосов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Херсонской области с 88,12% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 88,12% голосов, Николай Харитонов - 4,88%, Леонид Слуцкий - 4,60%, Владислав Даванков - 2,03%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияВладимир ПутинХерсонская область
 
 
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