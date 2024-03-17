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МГИК: Путин лидирует на выборах президента России по результатам ДЭГ - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:04 17.03.2024 (обновлено: 21:19 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933792626.html
МГИК: Путин лидирует на выборах президента России по результатам ДЭГ
МГИК: Путин лидирует на выборах президента России по результатам ДЭГ - РИА Новости, 17.03.2024
МГИК: Путин лидирует на выборах президента России по результатам ДЭГ
Владимир Путин набирает 89,1% голосов на выборах президента РФ по результатам онлайн-голосования в Москве, на втором месте - Владислав Даванков с 4,4%, сообщили РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:04
2024-03-17T21:19
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 89,1% голосов на выборах президента РФ по результатам онлайн-голосования в Москве, на втором месте - Владислав Даванков с 4,4%, сообщили в Мосгоризбиркоме по итогам расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ)."Даванков Владислав Андреевич - 4,4%, Владимир Владимирович Путин - 89,1%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 3,2%, Харитонов Николай Михайлович - 3,3%", - сказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно было несколькими способами. Избиратели могли прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, могли проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, москва
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва
МГИК: Путин лидирует на выборах президента России по результатам ДЭГ

МГИК: Путин набирает 89,1% голосов по результатам ДЭГ в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование на выборах президента РФ
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 89,1% голосов на выборах президента РФ по результатам онлайн-голосования в Москве, на втором месте - Владислав Даванков с 4,4%, сообщили в Мосгоризбиркоме по итогам расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
"Даванков Владислав Андреевич - 4,4%, Владимир Владимирович Путин - 89,1%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 3,2%, Харитонов Николай Михайлович - 3,3%", - сказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно было несколькими способами. Избиратели могли прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, могли проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМосква
 
 
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