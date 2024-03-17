https://ria.ru/20240317/vybory-1933787269.html

Мосгоризбирком назвал число иногородних избирателей, голосовавших в столице

Мосгоризбирком назвал число иногородних избирателей, голосовавших в столице - РИА Новости, 17.03.2024

Мосгоризбирком назвал число иногородних избирателей, голосовавших в столице

Порядка 440 тысяч иногородних избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:42

2024-03-17T20:42

2024-03-17T20:42

выборы президента россии — 2024

политика

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933637358_0:56:1619:967_1920x0_80_0_0_840f57a049cc7b2619ff479bff5d9024.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Порядка 440 тысяч иногородних избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "В Москве иногородних проголосовало порядка 440 тысяч избирателей", - сказала Кириллова. Она напомнила, что иногородние могли в том числе проголосовать с помощью терминалов электронного голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование шло три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T20:42 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, москва