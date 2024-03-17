https://ria.ru/20240317/vybory-1933782154.html

МИД: оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов за рубежом

МИД: оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024

МИД: оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов за рубежом

Оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов среди россиян за рубежом, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:14

2024-03-17T20:14

2024-03-17T20:14

выборы президента россии — 2024

политика

россия

евгений иванов (дипломат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов среди россиян за рубежом, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "Можно с уверенностью сказать, что нашим оппонентам не удалось подорвать выборы президента России среди наших граждан за рубежом, отбить у них желание воспользоваться своим конституционным правом выбора пути развития нашей страны", - сказал Иванов в ходе брифинга о ходе голосования на выборах президента России.

https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, евгений иванов (дипломат)