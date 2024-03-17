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МИД: оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:14 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933782154.html
МИД: оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов за рубежом
МИД: оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
МИД: оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов за рубежом
Оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов среди россиян за рубежом, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:14
2024-03-17T20:14
выборы президента россии — 2024
политика
россия
евгений иванов (дипломат)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов среди россиян за рубежом, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "Можно с уверенностью сказать, что нашим оппонентам не удалось подорвать выборы президента России среди наших граждан за рубежом, отбить у них желание воспользоваться своим конституционным правом выбора пути развития нашей страны", - сказал Иванов в ходе брифинга о ходе голосования на выборах президента России.
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политика, россия, евгений иванов (дипломат)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Евгений Иванов (дипломат)
МИД: оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов за рубежом

Замглавы МИД: оппонентам РФ не удалось подорвать выборы среди россиян за рубежом

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Оппонентам России не удалось сорвать проведение выборов среди россиян за рубежом, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
«
"Можно с уверенностью сказать, что нашим оппонентам не удалось подорвать выборы президента России среди наших граждан за рубежом, отбить у них желание воспользоваться своим конституционным правом выбора пути развития нашей страны", - сказал Иванов в ходе брифинга о ходе голосования на выборах президента России.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЕвгений Иванов (дипломат)
 
 
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