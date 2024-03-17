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Предварительная явка на выборах президента в Москве превысила 66 процентов

Предварительная явка на выборах президента в Москве превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Предварительная явка на выборах президента в Москве превысила 66 процентов

Предварительная явка на выборах президента РФ в Москве превышает 66%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:10

2024-03-17T20:10

2024-03-17T20:19

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Предварительная явка на выборах президента РФ в Москве превышает 66%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Москвичи показали высочайшую на мой взгляд активность… Явка предварительная превышает 66%", — сказала Кириллова.Она отметила, что, по предварительным данным, выдано порядка 5 миллионов 379 тысяч 336 бюллетеней.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, москва, россия, мосгоризбирком