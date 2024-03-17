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"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:00 17.03.2024 (обновлено: 03:02 18.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России - РИА Новости, 18.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Как и ожидалось, выборы президента России прошли в атмосфере беспрецедентного народного единения. К исходу третьего дня голосования очная явка превысила 74%, а... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T21:00
2024-03-18T03:02
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
москва
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Как и ожидалось, выборы президента России прошли в атмосфере беспрецедентного народного единения. К исходу третьего дня голосования очная явка превысила 74%, а электронная оказалась свыше 94%. Для сравнения: в 2018-м в мероприятии участвовали только 67,54%. Внутри страны и за ее пределами люди выстраивались в очереди, чтобы выбрать главу государства. Предварительные итоги их волеизъявления станут известны 18 марта. Подробности голосования — в материале РИА Новости.Место встречиПосле подсчета 92,44% голосов избирателей выяснилось, что за действующего президента Владимира Путина проголосовали 87,24% — рекордный показатель в истории современной России. До этого максимальными были 76,69%, тоже у Путина на выборах в 2018-го.За Николая Харитонова от КПРФ отдали голоса 4,29% избирателей, Владислава Даванкова от "Новых людей" — 3,90%, за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,16%.Вечером 17 марта Путин приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе и поблагодарил волонтеров за их работу."Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, по которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем и создать условия для дальнейшего движения вперед, для того, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании", - сказал глава государства.По его словам, выборы — это не формальная вещь, из голосов граждан России составляется единая воля народа. Президент поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали, а особые слова благодарности выразил бойцам, находящимся в зоне СВО.Высокая явка избирателей на выборах связана с драматическими событиями, с тем, что сегодня переживает страна, считает Путин: "Россияне чувствуют, что именно от них зависит очень много".Говоря о вызовах на новом сроке, он заявил, что прежде всего надо решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и Вооруженные силы. Что же касается нового состава кабинета министров, то, как отметил президент, "суетиться не нужно, есть два с половиной месяца, подумаем спокойно "."В первую очередь хочу сказать спасибо Западу за то, что он нас сплотил. В большей степени поняли, как важно нам сейчас быть вместе. Чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор", — прокомментировала ход президентских выборов глава ЦИК России Элла Памфилова.По предварительным данным, в Новосибирской области итоговая явка перевалила за 60%, в Тверской она оказалась свыше 65%, в Москве — свыше 66%. В Рязанской области проголосовали 71%, Саратовской — более 73%, Тульской — 74%, Орловской — 76%, Астраханской — 79%. В Белгородской области явка превысила 85% избирателей. В целом по России — выше 74%.Избирательные участки работали с 15 по 17 марта с восьми утра до восьми вечера. Чтобы россияне не забыли о своем гражданском долге, "Госуслуги" несколько раз в день напоминали им об этом при помощи СМС-сообщений. В результате в одной только Москве проголосовали свыше пяти миллионов человек.Также в этом году более широкое применение, чем прежде, получило дистанционное электронное голосование. Если в 2019-м его опробовали только на Москве, то в 2024-м к нему, помимо столицы, подключили 28 регионов России: Карелию, Крым, Чувашию, Алтайский, Камчатский и Пермский края, Архангельскую, Белгородскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Калининградскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Мурманскую, Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, Псковскую, Ростовскую, Свердловскую, Томскую, Челябинскую и Ярославскую области, Севастополь и Ненецкий автономный округ. Чтобы проголосовать дистанционно, нужно было заполнить заявку на "Госуслугах" до 11 марта.Кроме того, для голосования за границей были собраны 295 избирательных участков в 144 странах мира. Речь идет о тех государствах, в которых есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе — в недружественных. Правда, в Прибалтике, Молдавии, Германии, США, Чехии, Израиле и Финляндии количество участков было меньше по сравнению с предыдущими выборами. Как сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, дипломаты работали с полной самоотдачей. Благодаря этому к утру 17 марта за рубежом смогли проголосовать 249 тысяч человек.Изменить нельзяВпрочем, не обошлось без небольших неприятностей. В некоторых регионах нашлись люди, которые решили сорвать президентские выборы, залив зеленку в урну с бюллетенями. Вандалов обезвредили, а их действия не привели к серьезным последствиям."Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих "зеленчиков Зеленского", жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране. Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, и ко мне пишут: "Даже не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идем голосовать..." Они (провокаторы) еще поспособствовали буре вот этого гражданского самосознания", — заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.В свою очередь, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что провокаторы пытались испортить бюллетени таким образом, чтобы их нельзя было восстановить. "Фактически это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право", — пояснила Москалькова. По ее словам, этих людей можно обвинить по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". За это можно получить до пяти лет лишения свободы.Новая РоссияВ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выборы прошли по-особенному. С 25 февраля в республике проходило досрочное голосование на участках вблизи линии боевого соприкосновения. В основные дни выборов — 15, 16 и 17 марта — люди голосовали на придомовых территориях и в помещениях, выделенных для голосования. Избирательные участки закрылись раньше, чем в остальной России: в 15:00-16:00 по местному времени. Явка в Херсонской области составила больше 82%, в Запорожской — свыше 85%. В ЛНР за президента России проголосовали свыше 87% избирателей, в ДНР — больше 88%.Например, в избирательной системе Донецкой Народной Республики работают чуть меньше семи тысяч человек. Они прошли необходимое обучение, которое было организовано при непосредственном участии ЦИК. "Выборы прошли в соответствии с федеральным законодательством. &lt;…&gt; Каких-либо нарушений, замечаний к работе комиссий всех уровней мы не зафиксировали", — отметил член ЦИК России Антон Лопатин.Примечательно, что Крым, который первым перешел от Украины к России, тоже продемонстрировал высокую явку. На президентских выборах в 2018-м голосовать пришли 71,55% избирателей, а в 2024-м — свыше 81%.Под пристальным взглядомПо данным ЦИК России, за выборами наблюдали 706 международных наблюдателей из 106 стран мира. "Это мужественные люди, которые хотят знать, что на самом деле происходит в России, а не верить тому потоку лжи, который льется из западных СМИ", — отметила Памфилова.Как рассказал журналистам бывший заммэра сербского города Ниш Милош Банджур, он так впечатлился выборами в Крыму, что по возвращении на родину напишет об этом статью. По словам политика, европейские власти должны перенять российский опыт. "Я знаю, как протекают выборы в странах бывшей Югославии и в соседних странах Евросоюза, — рассказал Банджур. — Такой уровень технической подготовки и такой уровень прозрачности не существует ни в одной из стран на Балканах. Все, что говорят на Западе о России, о проведении выборов, — это ложь, мы это прекрасно знаем. Их самих надо привезти сюда и показать, как демократическая страна проводит выборный процесс".Делегат из Кот-д'Ивуара Мохамед Ламине Дао тоже считает, что мир нуждается в знакомстве с российской избирательной системой. "Можно быть уверенными практически на 100%, что результаты будут верны и никакой человеческий фактор на это не повлияет. Оцениваю выборы как абсолютно легитимные, особенно с учетом тех практик, которые нам презентовали. Считаю, что подобную практику как средств электронного контроля за голосованием, так и в принципе самого подхода к выборам необходимо распространять на другие страны", — сказал наблюдатель.В свою очередь, политолог Алексей Мухин рассказал РИА Новости о причинах высокой явки на президентских выборах. "Во-первых, выборы проводятся в условиях СВО, поэтому общество отмобилизовано. Во-вторых, последние два года россияне видят, как международное сообщество оказывает несправедливое давление на их власти и общество в целом", — отмечает эксперт.Все это подтолкнуло людей к тому, чтобы продемонстрировать миру свой политический выбор.
https://ria.ru/20240318/izbiratelnyy_shtab-1933855751.html
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Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
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политика, россия, элла памфилова, москва
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Москва
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России

В России завершились выборы президента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Голосование на выборах президента России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Как и ожидалось, выборы президента России прошли в атмосфере беспрецедентного народного единения. К исходу третьего дня голосования очная явка превысила 74%, а электронная оказалась свыше 94%. Для сравнения: в 2018-м в мероприятии участвовали только 67,54%. Внутри страны и за ее пределами люди выстраивались в очереди, чтобы выбрать главу государства. Предварительные итоги их волеизъявления станут известны 18 марта. Подробности голосования — в материале РИА Новости.

Место встречи

После подсчета 92,44% голосов избирателей выяснилось, что за действующего президента Владимира Путина проголосовали 87,24% — рекордный показатель в истории современной России. До этого максимальными были 76,69%, тоже у Путина на выборах в 2018-го.
За Николая Харитонова от КПРФ отдали голоса 4,29% избирателей, Владислава Даванкова от "Новых людей" — 3,90%, за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,16%.
Вечером 17 марта Путин приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе и поблагодарил волонтеров за их работу.
«
"Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, по которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем и создать условия для дальнейшего движения вперед, для того, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании", - сказал глава государства.
По его словам, выборы — это не формальная вещь, из голосов граждан России составляется единая воля народа. Президент поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали, а особые слова благодарности выразил бойцам, находящимся в зоне СВО.
Высокая явка избирателей на выборах связана с драматическими событиями, с тем, что сегодня переживает страна, считает Путин: "Россияне чувствуют, что именно от них зависит очень много".
Говоря о вызовах на новом сроке, он заявил, что прежде всего надо решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и Вооруженные силы. Что же касается нового состава кабинета министров, то, как отметил президент, "суетиться не нужно, есть два с половиной месяца, подумаем спокойно ".
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин посещает свой избирательный штаб - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу
00:46
"В первую очередь хочу сказать спасибо Западу за то, что он нас сплотил. В большей степени поняли, как важно нам сейчас быть вместе. Чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор", — прокомментировала ход президентских выборов глава ЦИК России Элла Памфилова.
По предварительным данным, в Новосибирской области итоговая явка перевалила за 60%, в Тверской она оказалась свыше 65%, в Москве — свыше 66%. В Рязанской области проголосовали 71%, Саратовской — более 73%, Тульской — 74%, Орловской — 76%, Астраханской — 79%. В Белгородской области явка превысила 85% избирателей. В целом по России — выше 74%.
Избирательные участки работали с 15 по 17 марта с восьми утра до восьми вечера. Чтобы россияне не забыли о своем гражданском долге, "Госуслуги" несколько раз в день напоминали им об этом при помощи СМС-сообщений. В результате в одной только Москве проголосовали свыше пяти миллионов человек.
Голосование в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке во Владивостоке

Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.

Многодетная семья Мурсаловых голосует на выборах президента России на избирательном участке в школе №100 в поселке Отары, Казань

В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на пути к избирательному участку No332 в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.

© РИА Новости / Виталий Невар
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.

Выборы президента России

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке во Владивостоке

В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.

Выборы президента России

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Новосибирске

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.

Кандидат в президенты РФ, заместитель председателя Государственной Думы РФ Владислав Даванков голосует на президентских выборах на избирательном участке в Смоленске

Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.

Выборы президента России

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.

Выборы президента России

Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 10

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
3 из 10

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 10

В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 10

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Также в этом году более широкое применение, чем прежде, получило дистанционное электронное голосование. Если в 2019-м его опробовали только на Москве, то в 2024-м к нему, помимо столицы, подключили 28 регионов России: Карелию, Крым, Чувашию, Алтайский, Камчатский и Пермский края, Архангельскую, Белгородскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Калининградскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Мурманскую, Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, Псковскую, Ростовскую, Свердловскую, Томскую, Челябинскую и Ярославскую области, Севастополь и Ненецкий автономный округ. Чтобы проголосовать дистанционно, нужно было заполнить заявку на "Госуслугах" до 11 марта.
Кроме того, для голосования за границей были собраны 295 избирательных участков в 144 странах мира. Речь идет о тех государствах, в которых есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе — в недружественных. Правда, в Прибалтике, Молдавии, Германии, США, Чехии, Израиле и Финляндии количество участков было меньше по сравнению с предыдущими выборами. Как сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, дипломаты работали с полной самоотдачей. Благодаря этому к утру 17 марта за рубежом смогли проголосовать 249 тысяч человек.
Владимир Зеленский вручает награду Кириллу Буданову* - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Зеленский и Буданов* тоже голосуют на выборах в России
Вчера, 13:05

Изменить нельзя

Впрочем, не обошлось без небольших неприятностей. В некоторых регионах нашлись люди, которые решили сорвать президентские выборы, залив зеленку в урну с бюллетенями. Вандалов обезвредили, а их действия не привели к серьезным последствиям.
"Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих "зеленчиков Зеленского", жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране. Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, и ко мне пишут: "Даже не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идем голосовать..." Они (провокаторы) еще поспособствовали буре вот этого гражданского самосознания", — заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
В свою очередь, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что провокаторы пытались испортить бюллетени таким образом, чтобы их нельзя было восстановить. "Фактически это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право", — пояснила Москалькова. По ее словам, этих людей можно обвинить по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". За это можно получить до пяти лет лишения свободы.
Избиратели на участке в Горловке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Здесь все обо всем знают". За что голосовали жители Донбасса
Вчера, 08:00

Новая Россия

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выборы прошли по-особенному. С 25 февраля в республике проходило досрочное голосование на участках вблизи линии боевого соприкосновения. В основные дни выборов — 15, 16 и 17 марта — люди голосовали на придомовых территориях и в помещениях, выделенных для голосования. Избирательные участки закрылись раньше, чем в остальной России: в 15:00-16:00 по местному времени. Явка в Херсонской области составила больше 82%, в Запорожской — свыше 85%. В ЛНР за президента России проголосовали свыше 87% избирателей, в ДНР — больше 88%.
Например, в избирательной системе Донецкой Народной Республики работают чуть меньше семи тысяч человек. Они прошли необходимое обучение, которое было организовано при непосредственном участии ЦИК. "Выборы прошли в соответствии с федеральным законодательством. <…> Каких-либо нарушений, замечаний к работе комиссий всех уровней мы не зафиксировали", — отметил член ЦИК России Антон Лопатин.
Примечательно, что Крым, который первым перешел от Украины к России, тоже продемонстрировал высокую явку. На президентских выборах в 2018-м голосовать пришли 71,55% избирателей, а в 2024-м — свыше 81%.
Выборы президента России в новых регионах
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

Сотрудник избирательного участка в Константиновке на выборах президента России

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

Выборы президента РФ в новых регионах

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области на выборах президента России

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 8

Под пристальным взглядом

По данным ЦИК России, за выборами наблюдали 706 международных наблюдателей из 106 стран мира. "Это мужественные люди, которые хотят знать, что на самом деле происходит в России, а не верить тому потоку лжи, который льется из западных СМИ", — отметила Памфилова.
Как рассказал журналистам бывший заммэра сербского города Ниш Милош Банджур, он так впечатлился выборами в Крыму, что по возвращении на родину напишет об этом статью. По словам политика, европейские власти должны перенять российский опыт. "Я знаю, как протекают выборы в странах бывшей Югославии и в соседних странах Евросоюза, — рассказал Банджур. — Такой уровень технической подготовки и такой уровень прозрачности не существует ни в одной из стран на Балканах. Все, что говорят на Западе о России, о проведении выборов, — это ложь, мы это прекрасно знаем. Их самих надо привезти сюда и показать, как демократическая страна проводит выборный процесс".
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Запад переходит к открытому террору против России
15 марта, 08:00
Делегат из Кот-д'Ивуара Мохамед Ламине Дао тоже считает, что мир нуждается в знакомстве с российской избирательной системой. "Можно быть уверенными практически на 100%, что результаты будут верны и никакой человеческий фактор на это не повлияет. Оцениваю выборы как абсолютно легитимные, особенно с учетом тех практик, которые нам презентовали. Считаю, что подобную практику как средств электронного контроля за голосованием, так и в принципе самого подхода к выборам необходимо распространять на другие страны", — сказал наблюдатель.
В свою очередь, политолог Алексей Мухин рассказал РИА Новости о причинах высокой явки на президентских выборах. "Во-первых, выборы проводятся в условиях СВО, поэтому общество отмобилизовано. Во-вторых, последние два года россияне видят, как международное сообщество оказывает несправедливое давление на их власти и общество в целом", — отмечает эксперт.
Все это подтолкнуло людей к тому, чтобы продемонстрировать миру свой политический выбор.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаМосква
 
 
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