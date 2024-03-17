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"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России

"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России - РИА Новости, 18.03.2024

"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России

Как и ожидалось, выборы президента России прошли в атмосфере беспрецедентного народного единения. К исходу третьего дня голосования очная явка превысила 74%, а... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T21:00

2024-03-17T21:00

2024-03-18T03:02

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Как и ожидалось, выборы президента России прошли в атмосфере беспрецедентного народного единения. К исходу третьего дня голосования очная явка превысила 74%, а электронная оказалась свыше 94%. Для сравнения: в 2018-м в мероприятии участвовали только 67,54%. Внутри страны и за ее пределами люди выстраивались в очереди, чтобы выбрать главу государства. Предварительные итоги их волеизъявления станут известны 18 марта. Подробности голосования — в материале РИА Новости.Место встречиПосле подсчета 92,44% голосов избирателей выяснилось, что за действующего президента Владимира Путина проголосовали 87,24% — рекордный показатель в истории современной России. До этого максимальными были 76,69%, тоже у Путина на выборах в 2018-го.За Николая Харитонова от КПРФ отдали голоса 4,29% избирателей, Владислава Даванкова от "Новых людей" — 3,90%, за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,16%.Вечером 17 марта Путин приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе и поблагодарил волонтеров за их работу."Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, по которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем и создать условия для дальнейшего движения вперед, для того, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании", - сказал глава государства.По его словам, выборы — это не формальная вещь, из голосов граждан России составляется единая воля народа. Президент поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали, а особые слова благодарности выразил бойцам, находящимся в зоне СВО.Высокая явка избирателей на выборах связана с драматическими событиями, с тем, что сегодня переживает страна, считает Путин: "Россияне чувствуют, что именно от них зависит очень много".Говоря о вызовах на новом сроке, он заявил, что прежде всего надо решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и Вооруженные силы. Что же касается нового состава кабинета министров, то, как отметил президент, "суетиться не нужно, есть два с половиной месяца, подумаем спокойно "."В первую очередь хочу сказать спасибо Западу за то, что он нас сплотил. В большей степени поняли, как важно нам сейчас быть вместе. Чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор", — прокомментировала ход президентских выборов глава ЦИК России Элла Памфилова.По предварительным данным, в Новосибирской области итоговая явка перевалила за 60%, в Тверской она оказалась свыше 65%, в Москве — свыше 66%. В Рязанской области проголосовали 71%, Саратовской — более 73%, Тульской — 74%, Орловской — 76%, Астраханской — 79%. В Белгородской области явка превысила 85% избирателей. В целом по России — выше 74%.Избирательные участки работали с 15 по 17 марта с восьми утра до восьми вечера. Чтобы россияне не забыли о своем гражданском долге, "Госуслуги" несколько раз в день напоминали им об этом при помощи СМС-сообщений. В результате в одной только Москве проголосовали свыше пяти миллионов человек.Также в этом году более широкое применение, чем прежде, получило дистанционное электронное голосование. Если в 2019-м его опробовали только на Москве, то в 2024-м к нему, помимо столицы, подключили 28 регионов России: Карелию, Крым, Чувашию, Алтайский, Камчатский и Пермский края, Архангельскую, Белгородскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Калининградскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Мурманскую, Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, Псковскую, Ростовскую, Свердловскую, Томскую, Челябинскую и Ярославскую области, Севастополь и Ненецкий автономный округ. Чтобы проголосовать дистанционно, нужно было заполнить заявку на "Госуслугах" до 11 марта.Кроме того, для голосования за границей были собраны 295 избирательных участков в 144 странах мира. Речь идет о тех государствах, в которых есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе — в недружественных. Правда, в Прибалтике, Молдавии, Германии, США, Чехии, Израиле и Финляндии количество участков было меньше по сравнению с предыдущими выборами. Как сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, дипломаты работали с полной самоотдачей. Благодаря этому к утру 17 марта за рубежом смогли проголосовать 249 тысяч человек.Изменить нельзяВпрочем, не обошлось без небольших неприятностей. В некоторых регионах нашлись люди, которые решили сорвать президентские выборы, залив зеленку в урну с бюллетенями. Вандалов обезвредили, а их действия не привели к серьезным последствиям."Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих "зеленчиков Зеленского", жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране. Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, и ко мне пишут: "Даже не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идем голосовать..." Они (провокаторы) еще поспособствовали буре вот этого гражданского самосознания", — заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.В свою очередь, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что провокаторы пытались испортить бюллетени таким образом, чтобы их нельзя было восстановить. "Фактически это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право", — пояснила Москалькова. По ее словам, этих людей можно обвинить по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". За это можно получить до пяти лет лишения свободы.Новая РоссияВ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выборы прошли по-особенному. С 25 февраля в республике проходило досрочное голосование на участках вблизи линии боевого соприкосновения. В основные дни выборов — 15, 16 и 17 марта — люди голосовали на придомовых территориях и в помещениях, выделенных для голосования. Избирательные участки закрылись раньше, чем в остальной России: в 15:00-16:00 по местному времени. Явка в Херсонской области составила больше 82%, в Запорожской — свыше 85%. В ЛНР за президента России проголосовали свыше 87% избирателей, в ДНР — больше 88%.Например, в избирательной системе Донецкой Народной Республики работают чуть меньше семи тысяч человек. Они прошли необходимое обучение, которое было организовано при непосредственном участии ЦИК. "Выборы прошли в соответствии с федеральным законодательством. <…> Каких-либо нарушений, замечаний к работе комиссий всех уровней мы не зафиксировали", — отметил член ЦИК России Антон Лопатин.Примечательно, что Крым, который первым перешел от Украины к России, тоже продемонстрировал высокую явку. На президентских выборах в 2018-м голосовать пришли 71,55% избирателей, а в 2024-м — свыше 81%.Под пристальным взглядомПо данным ЦИК России, за выборами наблюдали 706 международных наблюдателей из 106 стран мира. "Это мужественные люди, которые хотят знать, что на самом деле происходит в России, а не верить тому потоку лжи, который льется из западных СМИ", — отметила Памфилова.Как рассказал журналистам бывший заммэра сербского города Ниш Милош Банджур, он так впечатлился выборами в Крыму, что по возвращении на родину напишет об этом статью. По словам политика, европейские власти должны перенять российский опыт. "Я знаю, как протекают выборы в странах бывшей Югославии и в соседних странах Евросоюза, — рассказал Банджур. — Такой уровень технической подготовки и такой уровень прозрачности не существует ни в одной из стран на Балканах. Все, что говорят на Западе о России, о проведении выборов, — это ложь, мы это прекрасно знаем. Их самих надо привезти сюда и показать, как демократическая страна проводит выборный процесс".Делегат из Кот-д'Ивуара Мохамед Ламине Дао тоже считает, что мир нуждается в знакомстве с российской избирательной системой. "Можно быть уверенными практически на 100%, что результаты будут верны и никакой человеческий фактор на это не повлияет. Оцениваю выборы как абсолютно легитимные, особенно с учетом тех практик, которые нам презентовали. Считаю, что подобную практику как средств электронного контроля за голосованием, так и в принципе самого подхода к выборам необходимо распространять на другие страны", — сказал наблюдатель.В свою очередь, политолог Алексей Мухин рассказал РИА Новости о причинах высокой явки на президентских выборах. "Во-первых, выборы проводятся в условиях СВО, поэтому общество отмобилизовано. Во-вторых, последние два года россияне видят, как международное сообщество оказывает несправедливое давление на их власти и общество в целом", — отмечает эксперт.Все это подтолкнуло людей к тому, чтобы продемонстрировать миру свой политический выбор.

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https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T21:00 true PT1M02S

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