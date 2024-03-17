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Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом
Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания.
2024-03-17T20:00
2024-03-17T20:00
2024-03-17T23:40
выборы президента россии — 2024
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В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
россия
стамбул
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
2024-03-17T20:00
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PT1M02S
РИА Новости
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РИА Новости
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видео, россия, стамбул, варшава, видео
Выборы президента России — 2024, Видео, Россия, Стамбул, Варшава
Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания.