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Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:00 17.03.2024 (обновлено: 23:40 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933778360.html
Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом
Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания.
2024-03-17T20:00
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выборы президента россии — 2024
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стамбул
варшава
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В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
россия
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Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
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видео, россия, стамбул, варшава, видео
Выборы президента России — 2024, Видео, Россия, Стамбул, Варшава
Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания.
2024-03-17T20:00
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Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом

Читать ria.ru в
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания.
В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
 
Выборы президента России — 2024ВидеоРоссияСтамбулВаршава
 
 
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