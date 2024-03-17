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Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом

Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024

Очереди в Стамбуле, Варшаве и Гааге. Как росссияне голосовали за рубежом

Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания.

2024-03-17T20:00

2024-03-17T20:00

2024-03-17T23:40

выборы президента россии — 2024

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В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.

россия

стамбул

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T20:00 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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