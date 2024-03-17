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Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом

Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024

Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом

Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента России за рубежом, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:50

2024-03-17T19:50

2024-03-17T20:11

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента России за рубежом, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования — это Кипр, Таиланд, Южная Осетия, общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек", — сказал Иванов в ходе брифинга о ходе голосования на выборах президента России.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T19:50 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия