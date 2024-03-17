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Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:50 17.03.2024 (обновлено: 20:11 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933777891.html
Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом
Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом
Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента России за рубежом, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:50
2024-03-17T20:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента России за рубежом, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования — это Кипр, Таиланд, Южная Осетия, общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек", — сказал Иванов в ходе брифинга о ходе голосования на выборах президента России.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом

МИД: более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Пекине для голосования на выборах президента России. 17 марта 2024
Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Пекине для голосования на выборах президента России. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Пекине для голосования на выборах президента России. 17 марта 2024
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента России за рубежом, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования — это Кипр, Таиланд, Южная Осетия, общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек", — сказал Иванов в ходе брифинга о ходе голосования на выборах президента России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссия
 
 
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