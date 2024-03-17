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В Мордовии около 83 процентов избирателей проголосовали на выборах

В Мордовии около 83 процентов избирателей проголосовали на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

В Мордовии около 83 процентов избирателей проголосовали на выборах

Явка избирателей на выборах президента РФ на 18.00 мск на третий день голосования в Мордовии превысила 82,7%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:02

2024-03-17T19:02

2024-03-17T19:03

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 18.00 мск на третий день голосования в Мордовии превысила 82,7%, сообщает избирком региона. "По состоянию на 18.00 текущего дня общая явка избирателей составила 82,79%", - говорится в сообщении. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Мордовии составила 77,86%. По данным облизбиркома, численность избирателей в Мордовии на 1 января 2024 года составляет 580 440 человек. В дни голосования в регионе работают 739 участковых избирательных комиссий. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T19:02 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, россия