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Итоговая явка на выборах в Херсонской области превысила 83 процента

Итоговая явка на выборах в Херсонской области превысила 83 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Итоговая явка на выборах в Херсонской области превысила 83 процента

Итоговая явка на выборах президента РФ в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:15

2024-03-17T18:15

2024-03-17T18:20

выборы президента россии — 2024

политика

херсонская область

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%, сообщает избирком региона."Итоговая явка на выборах президента Российской Федерации в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%", - говорится в сообщении.Голосование на выборах президента России в Херсонской области завершилось в 16:00 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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2024

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политика, херсонская область , россия