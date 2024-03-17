https://ria.ru/20240317/vybory-1933757468.html

Итоговая явка на выборах президента России в ЛНР составила 87,12 процента

Итоговая явка на выборах президента России в ЛНР составила 87,12 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Итоговая явка на выборах президента России в ЛНР составила 87,12 процента

Итоговая явка на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составила 87,12%, сообщила журналистам председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:11

2024-03-17T18:11

2024-03-17T18:22

выборы президента россии — 2024

политика

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933679877_0:46:3030:1750_1920x0_80_0_0_35ccc0094f74d79c8aed9f4257a5d530.jpg

ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике составила 87,12%, сообщила журналистам председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко."На 18.00 явка составила 87,12%",- сообщила она. Участки в регионе закрылись в 16.00.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, луганская народная республика