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Ветеран ВОВ Мария Кадар проголосовала на выборах президента в Аргентине - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:08 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933756930.html
Ветеран ВОВ Мария Кадар проголосовала на выборах президента в Аргентине
Ветеран ВОВ Мария Кадар проголосовала на выборах президента в Аргентине - РИА Новости, 17.03.2024
Ветеран ВОВ Мария Кадар проголосовала на выборах президента в Аргентине
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар впервые проголосовала в Аргентине на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:08
2024-03-17T18:08
выборы президента россии — 2024
россия
аргентина
горловка
дмитрий феоктистов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар впервые проголосовала в Аргентине на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. "Единственная оставшаяся в живых ветеран Великой Отечественной войны, которая проживает в Аргентине, она практически дважды пострадала от действий нацистов. Во время Великой Отечественной войны она ещё подростком работала в тылу, а в 2014 году жила в Горловке, попала под обстрелы украинских националистов. Она была вынуждена оставить свой дом, все бросить и поехать вслед за дочерью в Аргентину", - рассказал журналистам посол России Дмитрий Феоктистов. В латиноамериканской стране Кадар живёт уже 10 лет. На следующей неделе ей исполнится 93 года. В октябре 2021 года ей было предоставлено российское гражданство президентом РФ. "Мария Кадар - это пример мужества и несгибаемости российского человека и необычной исторической судьбы для мира и в целом для России", - подчеркнул Феоктистов. "Я очень рада, что сегодня смогла проголосовать. Это мое первое голосование. Может быть, это мой последний визит, но надеюсь, что нет", - с улыбкой сказала Кадар журналистам. Ее дочь Вера рассказала, что мама, несмотря на возраст, каждый вечер сидит в интернете, читает новости про Россию. "Она патриот России. Мы смотрим все советские фильмы. Она все это любит", - отметила дочь.
https://ria.ru/20240316/veteran-1933570209.html
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россия, аргентина, горловка, дмитрий феоктистов
Выборы президента России — 2024, Россия, Аргентина, Горловка, Дмитрий Феоктистов
Ветеран ВОВ Мария Кадар проголосовала на выборах президента в Аргентине

Ветеран ВОВ Мария Кадар впервые проголосовала на выборах президента в Аргентине

© Фото : Посольство России в Аргентине/TelegramГолосование на выборах президента РФ в Аргентине
Голосование на выборах президента РФ в Аргентине - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Посольство России в Аргентине/Telegram
Голосование на выборах президента РФ в Аргентине
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар впервые проголосовала в Аргентине на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Единственная оставшаяся в живых ветеран Великой Отечественной войны, которая проживает в Аргентине, она практически дважды пострадала от действий нацистов. Во время Великой Отечественной войны она ещё подростком работала в тылу, а в 2014 году жила в Горловке, попала под обстрелы украинских националистов. Она была вынуждена оставить свой дом, все бросить и поехать вслед за дочерью в Аргентину", - рассказал журналистам посол России Дмитрий Феоктистов.
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В латиноамериканской стране Кадар живёт уже 10 лет. На следующей неделе ей исполнится 93 года. В октябре 2021 года ей было предоставлено российское гражданство президентом РФ.
«
"Мария Кадар - это пример мужества и несгибаемости российского человека и необычной исторической судьбы для мира и в целом для России", - подчеркнул Феоктистов.
«
"Я очень рада, что сегодня смогла проголосовать. Это мое первое голосование. Может быть, это мой последний визит, но надеюсь, что нет", - с улыбкой сказала Кадар журналистам.
Ее дочь Вера рассказала, что мама, несмотря на возраст, каждый вечер сидит в интернете, читает новости про Россию. "Она патриот России. Мы смотрим все советские фильмы. Она все это любит", - отметила дочь.
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