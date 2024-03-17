https://ria.ru/20240317/vybory-1933756930.html

Ветеран ВОВ Мария Кадар проголосовала на выборах президента в Аргентине

Ветеран ВОВ Мария Кадар проголосовала на выборах президента в Аргентине - РИА Новости, 17.03.2024

Ветеран ВОВ Мария Кадар проголосовала на выборах президента в Аргентине

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар впервые проголосовала в Аргентине на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:08

2024-03-17T18:08

2024-03-17T18:08

выборы президента россии — 2024

россия

аргентина

горловка

дмитрий феоктистов

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар впервые проголосовала в Аргентине на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. "Единственная оставшаяся в живых ветеран Великой Отечественной войны, которая проживает в Аргентине, она практически дважды пострадала от действий нацистов. Во время Великой Отечественной войны она ещё подростком работала в тылу, а в 2014 году жила в Горловке, попала под обстрелы украинских националистов. Она была вынуждена оставить свой дом, все бросить и поехать вслед за дочерью в Аргентину", - рассказал журналистам посол России Дмитрий Феоктистов. В латиноамериканской стране Кадар живёт уже 10 лет. На следующей неделе ей исполнится 93 года. В октябре 2021 года ей было предоставлено российское гражданство президентом РФ. "Мария Кадар - это пример мужества и несгибаемости российского человека и необычной исторической судьбы для мира и в целом для России", - подчеркнул Феоктистов. "Я очень рада, что сегодня смогла проголосовать. Это мое первое голосование. Может быть, это мой последний визит, но надеюсь, что нет", - с улыбкой сказала Кадар журналистам. Ее дочь Вера рассказала, что мама, несмотря на возраст, каждый вечер сидит в интернете, читает новости про Россию. "Она патриот России. Мы смотрим все советские фильмы. Она все это любит", - отметила дочь.

https://ria.ru/20240316/veteran-1933570209.html

https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933546862.html

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россия, аргентина, горловка, дмитрий феоктистов