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Наблюдатель из США оценил проведение президентских выборов в России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:32 17.03.2024 (обновлено: 17:37 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933746053.html
Наблюдатель из США оценил проведение президентских выборов в России
Наблюдатель из США оценил проведение президентских выборов в России - РИА Новости, 17.03.2024
Наблюдатель из США оценил проведение президентских выборов в России
Нет сомнений, что результаты голосования на выборах президента России будут отражать волю народа страны вопреки обвинениям со стороны Вашингтона, заявил... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:32
2024-03-17T17:37
выборы президента россии — 2024
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сша
вашингтон (штат)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Нет сомнений, что результаты голосования на выборах президента России будут отражать волю народа страны вопреки обвинениям со стороны Вашингтона, заявил международный наблюдатель на выборах президента РФ из США, журналист и аналитик Калеб Мопин. "Мне удалось посетить много участков, я наблюдал за кампанией и у меня нет ни малейшего сомнения в том, что результаты этих выборов будут отражать народную волю. Совершенно очевидно, почему США не хотят наблюдать за этими выборами, потому что честное, объективное наблюдение за этими выборами разрушает все их обвинения", - сказал он, выступая на мероприятии в ЦИК России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, сша, вашингтон (штат), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Вашингтон (штат), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Политика
Наблюдатель из США оценил проведение президентских выборов в России

Американский наблюдатель: выборы президента России будут отражать волю народа

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЖенщина проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Иваново. 17 марта 2024
Женщина проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Иваново. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Женщина проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Иваново. 17 марта 2024
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Нет сомнений, что результаты голосования на выборах президента России будут отражать волю народа страны вопреки обвинениям со стороны Вашингтона, заявил международный наблюдатель на выборах президента РФ из США, журналист и аналитик Калеб Мопин.
"Мне удалось посетить много участков, я наблюдал за кампанией и у меня нет ни малейшего сомнения в том, что результаты этих выборов будут отражать народную волю. Совершенно очевидно, почему США не хотят наблюдать за этими выборами, потому что честное, объективное наблюдение за этими выборами разрушает все их обвинения", - сказал он, выступая на мероприятии в ЦИК России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияСШАВашингтон (штат)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФПолитика
 
 
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