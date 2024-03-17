Наблюдатель из США оценил проведение президентских выборов в России
Американский наблюдатель: выборы президента России будут отражать волю народа
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЖенщина проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Иваново. 17 марта 2024
Женщина проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Иваново. 17 марта 2024
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Нет сомнений, что результаты голосования на выборах президента России будут отражать волю народа страны вопреки обвинениям со стороны Вашингтона, заявил международный наблюдатель на выборах президента РФ из США, журналист и аналитик Калеб Мопин.
"Мне удалось посетить много участков, я наблюдал за кампанией и у меня нет ни малейшего сомнения в том, что результаты этих выборов будут отражать народную волю. Совершенно очевидно, почему США не хотят наблюдать за этими выборами, потому что честное, объективное наблюдение за этими выборами разрушает все их обвинения", - сказал он, выступая на мероприятии в ЦИК России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.