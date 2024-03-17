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Наблюдатель из США оценил проведение президентских выборов в России

Наблюдатель из США оценил проведение президентских выборов в России - РИА Новости, 17.03.2024

Наблюдатель из США оценил проведение президентских выборов в России

Нет сомнений, что результаты голосования на выборах президента России будут отражать волю народа страны вопреки обвинениям со стороны Вашингтона, заявил... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:32

2024-03-17T17:32

2024-03-17T17:37

выборы президента россии — 2024

россия

сша

вашингтон (штат)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Нет сомнений, что результаты голосования на выборах президента России будут отражать волю народа страны вопреки обвинениям со стороны Вашингтона, заявил международный наблюдатель на выборах президента РФ из США, журналист и аналитик Калеб Мопин. "Мне удалось посетить много участков, я наблюдал за кампанией и у меня нет ни малейшего сомнения в том, что результаты этих выборов будут отражать народную волю. Совершенно очевидно, почему США не хотят наблюдать за этими выборами, потому что честное, объективное наблюдение за этими выборами разрушает все их обвинения", - сказал он, выступая на мероприятии в ЦИК России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, вашингтон (штат), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, политика