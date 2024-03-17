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Москалькова прокомментировала попытки испортить бюллетени - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:51 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933735642.html
Москалькова прокомментировала попытки испортить бюллетени
Москалькова прокомментировала попытки испортить бюллетени - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова прокомментировала попытки испортить бюллетени
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ей хочется удивиться попыткам помешать выборам в России, а порча бюллетеней ее... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:51
2024-03-17T16:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ей хочется удивиться попыткам помешать выборам в России, а порча бюллетеней ее повлияет на результаты выборов. "Вы знаете, хочется просто удивиться вот этому мелкотравчатому началу - испортить бюллетени, сегодня есть возможность их восстановить - эти бюллетени, конечно, это не повлияет в целом на результаты выборов, но тот человек, который пришел на участок, проголосовал и зафиксировал результаты своего волеизъявления... он, конечно, является пострадавшим от того лица, которое фактически решило аннулировать его реализованное право, и это ни в какие рамки", - сказала Москалькова журналистам.
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политика, россия, татьяна москалькова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова прокомментировала попытки испортить бюллетени

Москалькова: попытки испортить бюллетени не повлияют на результаты выборов

© Кадр записи камеры видеонаблюденияКадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ей хочется удивиться попыткам помешать выборам в России, а порча бюллетеней ее повлияет на результаты выборов.
"Вы знаете, хочется просто удивиться вот этому мелкотравчатому началу - испортить бюллетени, сегодня есть возможность их восстановить - эти бюллетени, конечно, это не повлияет в целом на результаты выборов, но тот человек, который пришел на участок, проголосовал и зафиксировал результаты своего волеизъявления... он, конечно, является пострадавшим от того лица, которое фактически решило аннулировать его реализованное право, и это ни в какие рамки", - сказала Москалькова журналистам.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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