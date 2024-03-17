https://ria.ru/20240317/vybory-1933735642.html

Москалькова прокомментировала попытки испортить бюллетени

Москалькова прокомментировала попытки испортить бюллетени - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова прокомментировала попытки испортить бюллетени

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ей хочется удивиться попыткам помешать выборам в России, а порча бюллетеней ее... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:51

2024-03-17T16:51

2024-03-17T16:51

выборы президента россии — 2024

политика

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ей хочется удивиться попыткам помешать выборам в России, а порча бюллетеней ее повлияет на результаты выборов. "Вы знаете, хочется просто удивиться вот этому мелкотравчатому началу - испортить бюллетени, сегодня есть возможность их восстановить - эти бюллетени, конечно, это не повлияет в целом на результаты выборов, но тот человек, который пришел на участок, проголосовал и зафиксировал результаты своего волеизъявления... он, конечно, является пострадавшим от того лица, которое фактически решило аннулировать его реализованное право, и это ни в какие рамки", - сказала Москалькова журналистам.

https://ria.ru/20240316/veteran-1933570209.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, татьяна москалькова