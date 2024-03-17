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Явка на выборах в Коми приблизилась к 54 процентам
Явка на выборах в Коми приблизилась к 54 процентам - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Коми приблизилась к 54 процентам
Явка на выборах президента РФ в Республике Коми, по данным на 15.00 мск воскресенья, приблизилась к 54%, сообщила региональная избирательная комиссия на своей... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:41
2024-03-17T16:41
2024-03-17T16:41
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика коми
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Республике Коми, по данным на 15.00 мск воскресенья, приблизилась к 54%, сообщила региональная избирательная комиссия на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Выборы президента России 15, 16 и 17 марта 2024 года: явка избирателей на 15 часов 17 марта 2024 года составила 53,79 процента. Проголосовали 328 447 избирателей из 610 562 включенных в списки избирателей", – информирует избирком Коми. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика коми, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Коми, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Коми приблизилась к 54 процентам
Явка на выборах в Коми к 15:00 составила 53,79 процента