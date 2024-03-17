https://ria.ru/20240317/vybory-1933732855.html

Явка на выборах в Коми приблизилась к 54 процентам

Явка на выборах в Коми приблизилась к 54 процентам - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Коми приблизилась к 54 процентам

Явка на выборах президента РФ в Республике Коми, по данным на 15.00 мск воскресенья, приблизилась к 54%, сообщила региональная избирательная комиссия на своей... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:41

2024-03-17T16:41

2024-03-17T16:41

выборы президента россии — 2024

политика

россия

республика коми

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933679910_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5c60b84464f378167979626713987603.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Республике Коми, по данным на 15.00 мск воскресенья, приблизилась к 54%, сообщила региональная избирательная комиссия на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Выборы президента России 15, 16 и 17 марта 2024 года: явка избирателей на 15 часов 17 марта 2024 года составила 53,79 процента. Проголосовали 328 447 избирателей из 610 562 включенных в списки избирателей", – информирует избирком Коми. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, республика коми, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф