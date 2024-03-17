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Явка на выборах в Саратовской области превысила уровень 2018 года

Явка на выборах в Саратовской области превысила уровень 2018 года - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Саратовской области превысила уровень 2018 года

Явка на выборах президента РФ в Саратовской области, по данным на 15.00 (14.00 мск) воскресенья, составила 70,34%, сообщила избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:31

2024-03-17T16:31

2024-03-17T16:36

выборы президента россии — 2024

политика

саратовская область

россия

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САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области, по данным на 15.00 (14.00 мск) воскресенья, составила 70,34%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "Явка: 1 258 909 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 15.00 17 марта 2024 года, что составляет 70,34%", - говорится в сообщении. Председатель облизбиркома Ирина Романова отметила, что обстановка на участках для голосования спокойная. "Все три дня голосования на избирательных участках региона спокойная обстановка, процесс голосования ведется организованно. Избиратели области демонстрируют высокую активность, мы видим много фотографий в социальных сетях", - цитирует слова Романовой избирком. Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня явка составила 61,82%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, к 15.00 (14.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 45,70% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

саратовская область

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T16:31 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, саратовская область, россия