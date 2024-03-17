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В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция

В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.03.2024

В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция

В Москве в заключительный, третий день президентских выборов закрываются избирательные участки. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:52

2024-03-17T18:52

2024-03-17T18:52

политика

москва

россия

выборы президента россии — 2024

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В Москве в заключительный, третий день президентских выборов закрываются избирательные участки.

москва

россия

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, москва, россия, видео