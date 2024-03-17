https://ria.ru/20240317/vybory-1933728401.html
В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция
В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.03.2024
В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция
В Москве в заключительный, третий день президентских выборов закрываются избирательные участки. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:52
2024-03-17T18:52
2024-03-17T18:52
политика
москва
россия
выборы президента россии — 2024
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В Москве в заключительный, третий день президентских выборов закрываются избирательные участки.
москва
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933727309_132:0:1024:669_1920x0_80_0_0_c346c41fd0ddce8978232827fe1c58d1.jpg
Избирательные участки закрываются в Москве по завершении президентских выборов
Избирательные участки закрываются в Москве по завершении президентских выборов
2024-03-17T18:52
true
PT129M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, видео
Политика, Москва, Россия, Выборы президента России — 2024
В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция
В Москве в заключительный, третий день президентских выборов закрываются избирательные участки.
2024-03-17T18:52
true
PT129M12S
В Москве в заключительный, третий день президентских выборов закрываются избирательные участки.