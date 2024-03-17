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В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:52 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933728401.html
В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция
В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.03.2024
В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция
В Москве в заключительный, третий день президентских выборов закрываются избирательные участки. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:52
2024-03-17T18:52
политика
москва
россия
выборы президента россии — 2024
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В Москве в заключительный, третий день президентских выборов закрываются избирательные участки.
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Избирательные участки закрываются в Москве по завершении президентских выборов
Избирательные участки закрываются в Москве по завершении президентских выборов
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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политика, москва, россия, видео
Политика, Москва, Россия, Выборы президента России — 2024
В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция
В Москве в заключительный, третий день президентских выборов закрываются избирательные участки.
2024-03-17T18:52
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В Москве закрываются избирательные участки. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В Москве в заключительный, третий день президентских выборов закрываются избирательные участки.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваРоссия
 
 
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