https://ria.ru/20240317/vybory-1933725411.html

В ЛНР закрылись участки для голосования

В ЛНР закрылись участки для голосования - РИА Новости, 17.03.2024

В ЛНР закрылись участки для голосования

Участки для голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике закрылись в 16.00 (совпадает с мск), начался подсчет голосов, сообщила... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:15

2024-03-17T16:15

2024-03-17T16:58

выборы президента россии — 2024

луганская народная республика

елена кравченко

россия

политика

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике закрылись в 16.00 (совпадает с мск), начался подсчет голосов, сообщила журналистам представитель избиркома ЛНР Елена Кравченко. "Все 581 избирательный участок закрылись и приступили к подсчету голосов и установлению результатов выборов", - сообщила Кравченко.

https://ria.ru/20240317/nablyudatelnitsa-1933702743.html

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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Подсчет голосов в ЛНР после закрытия избирательных участков Участки для голосования на выборах президента России в ЛНР закрылись, начался подсчет голосов 2024-03-17T16:15 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, елена кравченко, россия, политика