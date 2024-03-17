https://ria.ru/20240317/vybory-1933725411.html
В ЛНР закрылись участки для голосования
В ЛНР закрылись участки для голосования - РИА Новости, 17.03.2024
В ЛНР закрылись участки для голосования
Участки для голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике закрылись в 16.00 (совпадает с мск), начался подсчет голосов, сообщила... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:15
2024-03-17T16:15
2024-03-17T16:58
выборы президента россии — 2024
луганская народная республика
елена кравченко
россия
политика
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике закрылись в 16.00 (совпадает с мск), начался подсчет голосов, сообщила журналистам представитель избиркома ЛНР Елена Кравченко. "Все 581 избирательный участок закрылись и приступили к подсчету голосов и установлению результатов выборов", - сообщила Кравченко.
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Подсчет голосов в ЛНР после закрытия избирательных участков
Участки для голосования на выборах президента России в ЛНР закрылись, начался подсчет голосов
2024-03-17T16:15
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, елена кравченко, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Луганская Народная Республика, Елена Кравченко, Россия, Политика
В ЛНР закрылись участки для голосования
В ЛНР на выборах президента РФ закрылись участки и начался подсчет голосов