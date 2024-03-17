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Явка на выборах президента в Самарской области превысила 70 процентов

Явка на выборах президента в Самарской области превысила 70 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента в Самарской области превысила 70 процентов

Явка на выборах президента РФ в Самарской области в третий день голосования на 15.00 по местному времени (14.00 мск) составила 70,33%, превысив показатель 2018... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:06

2024-03-17T16:06

2024-03-17T16:06

выборы президента россии — 2024

политика

самарская область

россия

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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Самарской области в третий день голосования на 15.00 по местному времени (14.00 мск) составила 70,33%, превысив показатель 2018 года, когда голосование длилось один день. В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта. "Данные о явке избирателей на 15.00 17 марта. В Самарской области явка избирателей на выборах президента Российской Федерации составляет 70,33%. Проголосовали уже 1 681 504 жителя региона", - сообщил областной избирком в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, самарская область, россия