https://ria.ru/20240317/vybory-1933720955.html

В КБР на выборах проголосовали почти 90 процентов избирателей

В КБР на выборах проголосовали почти 90 процентов избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

В КБР на выборах проголосовали почти 90 процентов избирателей

Явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии к 15.00 мск 17 марта составила почти 90%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:59

2024-03-17T15:59

2024-03-17T15:59

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933685284_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_29b7d40ee25bde40f26b7f341b458f38.jpg

НАЛЬЧИК, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии к 15.00 мск 17 марта составила почти 90%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. "По состоянию на 15.00 мск воскресенья явка на выборах в Кабардино-Балкарии составила 88,09%, проголосовали 475 966 избирателей", - сказал представитель избиркома. Он добавил, что нарушений в ходе выборов не зарегистрировано. Шесть лет назад, когда голосование проходило в один день, явка на выборах президента России в КБР к 15.00 составила 71,42%. В Кабардино-Балкарии голосование проходит на 355 избирательных участках. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/lobnya-1933720055.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов