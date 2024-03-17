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Явка на выборах президента России в ЛНР превысила 87 процентов

Явка на выборах президента России в ЛНР превысила 87 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента России в ЛНР превысила 87 процентов

Явка на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике на 15.00 мск составила 87,02%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:53

2024-03-17T15:53

2024-03-17T16:03

выборы президента россии — 2024

политика

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике на 15.00 мск составила 87,02%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в Луганской Народной Республике на 15.00 воскресенья составила 87,02%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. -0-

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T15:53 true PT1M13S

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политика, россия, луганская народная республика