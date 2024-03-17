https://ria.ru/20240317/vybory-1933710890.html

Более пяти миллионов человек проголосовали на выборах президента в Москве

Более пяти миллионов человек проголосовали на выборах президента в Москве - РИА Новости, 17.03.2024

Более пяти миллионов человек проголосовали на выборах президента в Москве

Более 5 миллионов бюллетеней выдано в Москве на выборах президента РФ на 15.00 заключительного дня голосования, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:31

2024-03-17T15:31

2024-03-17T15:31

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

ольга кириллова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 5 миллионов бюллетеней выдано в Москве на выборах президента РФ на 15.00 заключительного дня голосования, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Итак, цифры на 15.00 17 марта 2024 года. Всего выдано бюллетеней 5 миллионов 13 тысяч 661. Из них в ДЭГе ( дистанционном электронном голосовании) 3 миллиона 515 тысяч 605. На бумаге 1 миллион 498 тысяч 56", - сообщила Кириллова. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, москва, россия, ольга кириллова