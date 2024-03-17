https://ria.ru/20240317/vybory-1933706677.html

На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника

На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника - РИА Новости, 17.03.2024

На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника

Избиратель в костюме тульского пряника проголосовал на выборах президента РФ в Тульской области, сообщает облизбирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:18

2024-03-17T15:18

2024-03-17T15:18

выборы президента россии — 2024

политика

россия

тульская область

тула

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933704990_0:114:1601:1014_1920x0_80_0_0_fe3ee0e34926ae1b28978c4dbeeff2a0.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Избиратель в костюме тульского пряника проголосовал на выборах президента РФ в Тульской области, сообщает облизбирком. "На избирательном участке в Новомосковске на выборах президента России проголосовал "тульский пряник", - говорится в сообщении. В облизбиркоме отмечают, что избиратели региона проявляют креатив и приходят на избирательные участки в различных костюмах. В первые два дня на участках проголосовали "заяц", "тигр", "гусь". Тульский пряник – один из гастрономических брендов Тульской области. В 2017 году, как сообщало правительство региона, его включили в бортовое меню "Аэрофлота" для пассажиров бизнес-класса. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/izbiratel-1933683539.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933353277.html

россия

тульская область

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, тульская область, тула, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, аэрофлот