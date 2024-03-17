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На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника
На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника
Избиратель в костюме тульского пряника проголосовал на выборах президента РФ в Тульской области, сообщает облизбирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:18
2024-03-17T15:18
2024-03-17T15:18
выборы президента россии — 2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Избиратель в костюме тульского пряника проголосовал на выборах президента РФ в Тульской области, сообщает облизбирком. "На избирательном участке в Новомосковске на выборах президента России проголосовал "тульский пряник", - говорится в сообщении. В облизбиркоме отмечают, что избиратели региона проявляют креатив и приходят на избирательные участки в различных костюмах. В первые два дня на участках проголосовали "заяц", "тигр", "гусь". Тульский пряник – один из гастрономических брендов Тульской области. В 2017 году, как сообщало правительство региона, его включили в бортовое меню "Аэрофлота" для пассажиров бизнес-класса. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, тульская область, тула, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, аэрофлот
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Тульская область, Тула, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Аэрофлот
На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника
На участке в Новомосковске на выборах президента проголосовал "тульский пряник"