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На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:18 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933706677.html
На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника
На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника
Избиратель в костюме тульского пряника проголосовал на выборах президента РФ в Тульской области, сообщает облизбирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:18
2024-03-17T15:18
выборы президента россии — 2024
политика
россия
тульская область
тула
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Избиратель в костюме тульского пряника проголосовал на выборах президента РФ в Тульской области, сообщает облизбирком. "На избирательном участке в Новомосковске на выборах президента России проголосовал "тульский пряник", - говорится в сообщении. В облизбиркоме отмечают, что избиратели региона проявляют креатив и приходят на избирательные участки в различных костюмах. В первые два дня на участках проголосовали "заяц", "тигр", "гусь". Тульский пряник – один из гастрономических брендов Тульской области. В 2017 году, как сообщало правительство региона, его включили в бортовое меню "Аэрофлота" для пассажиров бизнес-класса. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/izbiratel-1933683539.html
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политика, россия, тульская область, тула, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, аэрофлот
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Тульская область, Тула, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Аэрофлот
На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника

На участке в Новомосковске на выборах президента проголосовал "тульский пряник"

© Фото : Избирательная комиссия Тульской области/ВКонтактеИзбиратель в костюме тульского пряника во время голосования на выборах президента РФ в Тульской области
Избиратель в костюме тульского пряника во время голосования на выборах президента РФ в Тульской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Избирательная комиссия Тульской области/ВКонтакте
Избиратель в костюме тульского пряника во время голосования на выборах президента РФ в Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Избиратель в костюме тульского пряника проголосовал на выборах президента РФ в Тульской области, сообщает облизбирком.
"На избирательном участке в Новомосковске на выборах президента России проголосовал "тульский пряник", - говорится в сообщении.
Избиратель из села Ленинаул Казбековского района Дагестана пришел на участок для голосования на выборах президента России в костюме Чебурашки
В Дагестане избиратель проголосовал в костюме Чебурашки
Вчера, 14:10
В облизбиркоме отмечают, что избиратели региона проявляют креатив и приходят на избирательные участки в различных костюмах. В первые два дня на участках проголосовали "заяц", "тигр", "гусь".
Тульский пряник – один из гастрономических брендов Тульской области. В 2017 году, как сообщало правительство региона, его включили в бортовое меню "Аэрофлота" для пассажиров бизнес-класса.
Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Жители Бурятии приходили на выборы в костюмах животных и героев сказок
Жители Бурятии приходили на выборы в костюмах животных
15 марта, 20:08
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияТульская областьТулаНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковАэрофлот
 
 
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