https://ria.ru/20240317/vybory-1933702217.html

В Иркутской области и Бурятии закрылись участки для голосования

В Иркутской области и Бурятии закрылись участки для голосования - РИА Новости, 17.03.2024

В Иркутской области и Бурятии закрылись участки для голосования

В Иркутской области и Республике Бурятия в 20.00 (местного времени) закрылись избирательные участки, явка в Приангарье на 13.00 мск составила почти 60%, в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:06

2024-03-17T15:06

2024-03-17T15:07

выборы президента россии — 2024

политика

иркутская область

россия

республика бурятия

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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ИРКУТСК, 17 мар - РИА Новости. В Иркутской области и Республике Бурятия в 20.00 (местного времени) закрылись избирательные участки, явка в Приангарье на 13.00 мск составила почти 60%, в Бурятии на 13.00 мск - почти 71%. В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей, 15,16 и 17 марта работали почти 1,9 тысячи участков для голосования. За ходом выборов следили более 5 тысяч наблюдателей от кандидатов в президенты, партий и Общественной палаты области. Явка избирателей на выборах президента России в Иркутской области, по данным областного избиркома, на 18.00 местного времени (13.00 мск) составила 59,9%, на избирательные участки пришли почти 1,1 миллион человек. Лидером по явке стал Баяндаевский район Усть-Ордынского Бурятского округа (80,8%). В Бурятии число избирателей составляет почти 700 тысяч человек. В республике работали более 800 участковых избирательных комиссий, на которых было задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. На 18.00 (13.00 мск) в Бурятии, по данным республиканского избиркома, проголосовали почти 71% избирателей. Все избирательные участки в Приангарье и Бурятии закрылись в 20.00 (15.00 мск). Выборы президента России в Иркутской области и Бурятии проходили 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/otshelnik-1933659003.html

иркутская область

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, иркутская область, россия, республика бурятия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков