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В Сеуле закрылся участок для голосования на выборах президента России

В Сеуле закрылся участок для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

В Сеуле закрылся участок для голосования на выборах президента России

Явка на избирательном участке на выборах президента РФ в Сеуле составила 1156 человек, что "существенно выше", чем предполагалось, сообщил посол РФ в Республике РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:58

2024-03-17T14:58

2024-03-17T14:59

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СЕУЛ, 17 мар — РИА Новости. Явка на избирательном участке на выборах президента РФ в Сеуле составила 1156 человек, что "существенно выше", чем предполагалось, сообщил посол РФ в Республике Корея и на данный момент глава избирательной комиссии на участке в южнокорейской столице Георгий Зиновьев. Ранее сообщалось, что в воскресенье в посольстве России в Сеуле (№8173) и в Генконсульстве РФ в Пусане (№8174) были открыты избирательные участки. Они работали с 08:00 до 20:00 (с 2.00 до 14.00 мск). "В 20.00 17 марта завершил работу избирательный участок №8173 в консульском отделе посольства России в Сеуле. Явка избирателей оказалась существенно выше, чем мы предполагали", - заявил Зиновьев. Он отметил, что перед входом на избирательный участок наблюдались длинные очереди соотечественников, пришедших отдать свой голос на выборах. Уточняется, что всего на избирательном участке в Сеуле проголосовали 1156 человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T14:58 true PT1M13S

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россия, сеул, пусан, политика