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В Сеуле закрылся участок для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:58 17.03.2024 (обновлено: 14:59 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933700484.html
В Сеуле закрылся участок для голосования на выборах президента России
В Сеуле закрылся участок для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В Сеуле закрылся участок для голосования на выборах президента России
Явка на избирательном участке на выборах президента РФ в Сеуле составила 1156 человек, что "существенно выше", чем предполагалось, сообщил посол РФ в Республике РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:58
2024-03-17T14:59
выборы президента россии — 2024
россия
сеул
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политика
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СЕУЛ, 17 мар — РИА Новости. Явка на избирательном участке на выборах президента РФ в Сеуле составила 1156 человек, что "существенно выше", чем предполагалось, сообщил посол РФ в Республике Корея и на данный момент глава избирательной комиссии на участке в южнокорейской столице Георгий Зиновьев. Ранее сообщалось, что в воскресенье в посольстве России в Сеуле (№8173) и в Генконсульстве РФ в Пусане (№8174) были открыты избирательные участки. Они работали с 08:00 до 20:00 (с 2.00 до 14.00 мск). "В 20.00 17 марта завершил работу избирательный участок №8173 в консульском отделе посольства России в Сеуле. Явка избирателей оказалась существенно выше, чем мы предполагали", - заявил Зиновьев. Он отметил, что перед входом на избирательный участок наблюдались длинные очереди соотечественников, пришедших отдать свой голос на выборах. Уточняется, что всего на избирательном участке в Сеуле проголосовали 1156 человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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россия, сеул, пусан, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Сеул, Пусан, Политика
В Сеуле закрылся участок для голосования на выборах президента России

Посол Зиновьев: явка на выборах президента РФ в Сеуле составила 1156 человек

© РИА Новости / Мария Диментова | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российском посольстве в Сеуле для голосования на выборах президента России
Люди стоят в очереди на избирательный участок в российском посольстве в Сеуле для голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Мария Диментова
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российском посольстве в Сеуле для голосования на выборах президента России
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СЕУЛ, 17 мар — РИА Новости. Явка на избирательном участке на выборах президента РФ в Сеуле составила 1156 человек, что "существенно выше", чем предполагалось, сообщил посол РФ в Республике Корея и на данный момент глава избирательной комиссии на участке в южнокорейской столице Георгий Зиновьев.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в посольстве России в Сеуле (№8173) и в Генконсульстве РФ в Пусане (№8174) были открыты избирательные участки. Они работали с 08:00 до 20:00 (с 2.00 до 14.00 мск).
"В 20.00 17 марта завершил работу избирательный участок №8173 в консульском отделе посольства России в Сеуле. Явка избирателей оказалась существенно выше, чем мы предполагали", - заявил Зиновьев.
Он отметил, что перед входом на избирательный участок наблюдались длинные очереди соотечественников, пришедших отдать свой голос на выборах.
Уточняется, что всего на избирательном участке в Сеуле проголосовали 1156 человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияСеулПусанПолитика
 
 
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