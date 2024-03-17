Рейтинг@Mail.ru
Наблюдатель из Сербии отметил праздничные настроения на выборах в Крыму - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:54 17.03.2024 (обновлено: 15:26 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933699481.html
Наблюдатель из Сербии отметил праздничные настроения на выборах в Крыму
Наблюдатель из Сербии отметил праздничные настроения на выборах в Крыму - РИА Новости, 17.03.2024
Наблюдатель из Сербии отметил праздничные настроения на выборах в Крыму
Наблюдатель из Сербии, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур отметил, что на избирательных участниках в Крыму стал свидетелем... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:54
2024-03-17T15:26
выборы президента россии — 2024
сербия
сергей аксенов (политик)
совет федерации рф
индонезия
индия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933500170_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_4dfd31a6af09f953e5ccd7e4f179e9ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Наблюдатель из Сербии, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур отметил, что на избирательных участниках в Крыму стал свидетелем праздничного настроения. В Крыму работает группа международных наблюдателей из Индонезии, Индии, Ганы, Сербии и Словакии. "На выборах у граждан России праздничные настроения, и это мы увидели на каждом избирательном участке, где побывали", - сказал Банджур на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым. По его словам, техническое обеспечение выборов и само голосование организованы на высоком уровне, что дополнительно гарантирует их законность, прозрачность и легитимность. "Высокая явка говорит о высокой сознательности и ответственности граждан за будущее страны. Эти выборы – дополнительная возможность нации еще раз продемонстрировать единство и решительность бороться за справедливость", - сказал Банджур. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/molodezh-1933694532.html
https://ria.ru/20240317/vybory-1933692679.html
сербия
индонезия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933500170_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4d0f5853e25e9e74b929ddd13afbb9b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, сергей аксенов (политик), совет федерации рф, индонезия, индия, в мире
Выборы президента России — 2024, Сербия, Сергей Аксенов (политик), Совет Федерации РФ, Индонезия, Индия, В мире
Наблюдатель из Сербии отметил праздничные настроения на выборах в Крыму

Наблюдатель из Сербии Банджур: россияне иду голосовать с праздничным настроением

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе. 16 марта 2024
Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе. 16 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе. 16 марта 2024
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Наблюдатель из Сербии, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур отметил, что на избирательных участниках в Крыму стал свидетелем праздничного настроения.
В Крыму работает группа международных наблюдателей из Индонезии, Индии, Ганы, Сербии и Словакии.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Наблюдатель из Бельгии поделилась впечатлением о выборах в Приморье
Вчера, 14:37
"На выборах у граждан России праздничные настроения, и это мы увидели на каждом избирательном участке, где побывали", - сказал Банджур на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.
По его словам, техническое обеспечение выборов и само голосование организованы на высоком уровне, что дополнительно гарантирует их законность, прозрачность и легитимность.
"Высокая явка говорит о высокой сознательности и ответственности граждан за будущее страны. Эти выборы – дополнительная возможность нации еще раз продемонстрировать единство и решительность бороться за справедливость", - сказал Банджур.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми
Вчера, 14:34
 
Выборы президента России — 2024СербияСергей Аксенов (политик)Совет Федерации РФИндонезияИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала