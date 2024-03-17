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Наблюдатель из Сербии отметил праздничные настроения на выборах в Крыму
Наблюдатель из Сербии отметил праздничные настроения на выборах в Крыму - РИА Новости, 17.03.2024
Наблюдатель из Сербии отметил праздничные настроения на выборах в Крыму
Наблюдатель из Сербии, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур отметил, что на избирательных участниках в Крыму стал свидетелем... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:54
2024-03-17T14:54
2024-03-17T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Наблюдатель из Сербии, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур отметил, что на избирательных участниках в Крыму стал свидетелем праздничного настроения. В Крыму работает группа международных наблюдателей из Индонезии, Индии, Ганы, Сербии и Словакии. "На выборах у граждан России праздничные настроения, и это мы увидели на каждом избирательном участке, где побывали", - сказал Банджур на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым. По его словам, техническое обеспечение выборов и само голосование организованы на высоком уровне, что дополнительно гарантирует их законность, прозрачность и легитимность. "Высокая явка говорит о высокой сознательности и ответственности граждан за будущее страны. Эти выборы – дополнительная возможность нации еще раз продемонстрировать единство и решительность бороться за справедливость", - сказал Банджур. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
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сербия, сергей аксенов (политик), совет федерации рф, индонезия, индия, в мире
Выборы президента России — 2024, Сербия, Сергей Аксенов (политик), Совет Федерации РФ, Индонезия, Индия, В мире
Наблюдатель из Сербии отметил праздничные настроения на выборах в Крыму
Наблюдатель из Сербии Банджур: россияне иду голосовать с праздничным настроением