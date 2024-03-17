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Явка на выборах президента в Ульяновской области превысила 64 процента

Явка на выборах президента в Ульяновской области превысила 64 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента в Ульяновской области превысила 64 процента

Явка на выборах президента РФ в Ульяновской области на 13.00 мск составила 64,13%, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:49

2024-03-17T14:49

2024-03-17T14:49

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ульяновская область

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Ульяновской области на 13.00 мск составила 64,13%, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в Ульяновской области на 13.00 воскресенья составила 64,13%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, ульяновская область