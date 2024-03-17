https://ria.ru/20240317/vybory-1933696484.html

Явка на выборах президента в Тюменской области превысила 78 процентов

Явка на выборах президента в Тюменской области превысила 78 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента в Тюменской области превысила 78 процентов

Явка на выборах президента России в Тюменской области на 15.00 (13.00 мск) третьего дня голосования составила 78,63%, сообщил на брифинге председатель... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:42

2024-03-17T14:42

2024-03-17T14:42

выборы президента россии — 2024

политика

россия

тюменская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933669793_0:101:2856:1708_1920x0_80_0_0_1e3f18dd7bc5b4e9fd18ca6ef0a73469.jpg

ТЮМЕНЬ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Тюменской области на 15.00 (13.00 мск) третьего дня голосования составила 78,63%, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин. "На 15.00 местного времени явка по Тюменской области составила 78,63 процента, это 928 084 избирателя", - заявил Халин. Согласно сведениям облизбиркома об участии избирателей в выборах, в 8 из 26 муниципалитетов региона явка на указанное время превысила 90%, еще в 17 проголосовали более 80% избирателей, в одном - свыше 71%. По словам Халина, процесс голосования идет в штатном режиме, без форс-мажоров и каких-либо несанкционированных или незаконных массовых мероприятий. Безопасность на участках обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. В Тюменской области голосование проводится на 1061 стационарном и девяти временных избирательных участках. На территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей. Досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах. На выборах президента России в 2018 году явка в Тюменской области составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день. Голосование на выборах президента РФ идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T14:42 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, тюменская область