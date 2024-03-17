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Явка на выборах президента в Тюменской области превысила 78 процентов
Явка на выборах президента в Тюменской области превысила 78 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента в Тюменской области превысила 78 процентов
Явка на выборах президента России в Тюменской области на 15.00 (13.00 мск) третьего дня голосования составила 78,63%, сообщил на брифинге председатель... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:42
2024-03-17T14:42
2024-03-17T14:42
выборы президента россии — 2024
политика
россия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Тюменской области на 15.00 (13.00 мск) третьего дня голосования составила 78,63%, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин. "На 15.00 местного времени явка по Тюменской области составила 78,63 процента, это 928 084 избирателя", - заявил Халин. Согласно сведениям облизбиркома об участии избирателей в выборах, в 8 из 26 муниципалитетов региона явка на указанное время превысила 90%, еще в 17 проголосовали более 80% избирателей, в одном - свыше 71%. По словам Халина, процесс голосования идет в штатном режиме, без форс-мажоров и каких-либо несанкционированных или незаконных массовых мероприятий. Безопасность на участках обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. В Тюменской области голосование проводится на 1061 стационарном и девяти временных избирательных участках. На территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей. Досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах. На выборах президента России в 2018 году явка в Тюменской области составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день. Голосование на выборах президента РФ идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T14:42
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политика, россия, тюменская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Тюменская область
Явка на выборах президента в Тюменской области превысила 78 процентов
Явка на выборах президента РФ в Тюменской области составила 78,63%
ТЮМЕНЬ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Тюменской области на 15.00 (13.00 мск) третьего дня голосования составила 78,63%, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин.
"На 15.00 местного времени явка по Тюменской области составила 78,63 процента, это 928 084 избирателя", - заявил Халин.
Согласно сведениям облизбиркома об участии избирателей в выборах, в 8 из 26 муниципалитетов региона явка на указанное время превысила 90%, еще в 17 проголосовали более 80% избирателей, в одном - свыше 71%.
По словам Халина, процесс голосования идет в штатном режиме, без форс-мажоров и каких-либо несанкционированных или незаконных массовых мероприятий. Безопасность на участках обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
В Тюменской области голосование проводится на 1061 стационарном и девяти временных избирательных участках. На территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей. Досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах.
На выборах президента России в 2018 году явка в Тюменской области составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день.
Голосование на выборах президента РФ идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Голосование в регионах России
Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.
1 из 10
В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.
2 из 10
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.
3 из 10
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.
4 из 10
В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.
5 из 10
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.
6 из 10
Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.
7 из 10
Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.
8 из 10
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.
9 из 10
Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.
10 из 10
Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.
1 из 10
В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.
2 из 10
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.
3 из 10
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.
4 из 10
В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.
5 из 10
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.
6 из 10
Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.
7 из 10
Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.
8 из 10
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.
9 из 10
Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.
10 из 10