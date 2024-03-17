https://ria.ru/20240317/vybory-1933694411.html
Явка на выборах президента в Астраханской области превысила 71 процент
Явка на выборах президента в Астраханской области превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента в Астраханской области превысила 71 процент
Явка на выборах президента России в Астраханской области на 13.00 мск составила 71,88%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:37
2024-03-17T14:37
2024-03-17T14:38
выборы президента россии — 2024
политика
россия
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933537722_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_3dc61b995c7ed1cc55c53159e58c5ab8.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области на 13.00 мск составила 71,88%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в Астраханской области на 13.00 воскресенья составила 71,88%.Голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933537722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17da934f658ae7dd1e8b274f99950d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, астраханская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Астраханская область
Явка на выборах президента в Астраханской области превысила 71 процент
В Астраханской области явка на выборах президента РФ на 13:00 составила 71,88%
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области на 13.00 мск составила 71,88%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в Астраханской области на 13.00 воскресенья составила 71,88%.
Голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.