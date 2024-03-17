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Явка на выборах президента в Астраханской области превысила 71 процент

Явка на выборах президента в Астраханской области превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента в Астраханской области превысила 71 процент

Явка на выборах президента России в Астраханской области на 13.00 мск составила 71,88%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:37

2024-03-17T14:37

2024-03-17T14:38

выборы президента россии — 2024

политика

россия

астраханская область

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области на 13.00 мск составила 71,88%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в Астраханской области на 13.00 воскресенья составила 71,88%.Голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, астраханская область