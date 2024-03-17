Паломники из Татарстана проголосовали в Джидде
Паломники из Татарстана проголосовали на выборах президента России в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман ТатарстанаПаломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Более 100 паломников из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде, сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана.
"Более 100 паломников из Татарстана, совершающих в дни Рамадана обряды малого хаджа - умры в Мекке, сегодня выехали в Джидду, чтобы принять участие в выборах президента России", - говорится в сообщении.
По информации ДУМ республики, гражданский долг хаджии из Татарстана исполнили в генконсульстве РФ в Джидде.
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман ТатарстанаПаломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
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© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман ТатарстанаПаломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
2 из 3
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман ТатарстанаПаломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
3 из 3
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
1 из 3
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
2 из 3
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
3 из 3
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