Рейтинг@Mail.ru
Паломники из Татарстана проголосовали в Джидде - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:23 17.03.2024 (обновлено: 16:16 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933689164.html
Паломники из Татарстана проголосовали в Джидде
Паломники из Татарстана проголосовали в Джидде - РИА Новости, 17.03.2024
Паломники из Татарстана проголосовали в Джидде
Более 100 паломников из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде, сообщает Духовное... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:23
2024-03-17T16:16
выборы президента россии — 2024
джидда
россия
мекка
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933724396_0:281:960:821_1920x0_80_0_0_7223941d2fd29a04cd5c3c5ba059e24c.jpg
КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Более 100 паломников из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде, сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана. "Более 100 паломников из Татарстана, совершающих в дни Рамадана обряды малого хаджа - умры в Мекке, сегодня выехали в Джидду, чтобы принять участие в выборах президента России", - говорится в сообщении. По информации ДУМ республики, гражданский долг хаджии из Татарстана исполнили в генконсульстве РФ в Джидде. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/tsiskaridze-1933675948.html
https://ria.ru/20240317/otshelnik-1933659003.html
джидда
россия
мекка
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933724396_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_0466d14d76673cec3967871e9dd4523b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джидда, россия, мекка, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, в мире, республика татарстан (татарстан)
Выборы президента России — 2024, Джидда, Россия, Мекка, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, В мире, Республика Татарстан (Татарстан)
Паломники из Татарстана проголосовали в Джидде

Паломники из Татарстана проголосовали на выборах президента России в Джидде

© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман ТатарстанаПаломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Более 100 паломников из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде, сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана.
"Более 100 паломников из Татарстана, совершающих в дни Рамадана обряды малого хаджа - умры в Мекке, сегодня выехали в Джидду, чтобы принять участие в выборах президента России", - говорится в сообщении.
Николай Цискаридзе во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Сириусе
Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в Сириусе
Вчера, 13:40
По информации ДУМ республики, гражданский долг хаджии из Татарстана исполнили в генконсульстве РФ в Джидде.
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман ТатарстанаПаломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
1 из 3
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман ТатарстанаПаломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
2 из 3
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман ТатарстанаПаломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
3 из 3
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
1 из 3
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
2 из 3
Паломники из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде
© Фото предоставлено Духовным управлением мусульман Татарстана
3 из 3
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Члены избирательной комиссии села Усмангали в Башкирии отвезли ящик для голосования 90-летнему отшельнику Киньягулу Салимгарееву - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Отшельник, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах
Вчера, 12:37
 
Выборы президента России — 2024ДжиддаРоссияМеккаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФВ миреРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала