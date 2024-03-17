https://ria.ru/20240317/vybory-1933689164.html

Паломники из Татарстана проголосовали в Джидде

Паломники из Татарстана проголосовали в Джидде - РИА Новости, 17.03.2024

Паломники из Татарстана проголосовали в Джидде

Более 100 паломников из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде, сообщает Духовное... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:23

2024-03-17T14:23

2024-03-17T16:16

выборы президента россии — 2024

джидда

россия

мекка

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933724396_0:281:960:821_1920x0_80_0_0_7223941d2fd29a04cd5c3c5ba059e24c.jpg

КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Более 100 паломников из Татарстана, совершающих хадж в Мекке, проголосовали на выборах президента России в генконсульстве страны в Джидде, сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана. "Более 100 паломников из Татарстана, совершающих в дни Рамадана обряды малого хаджа - умры в Мекке, сегодня выехали в Джидду, чтобы принять участие в выборах президента России", - говорится в сообщении. По информации ДУМ республики, гражданский долг хаджии из Татарстана исполнили в генконсульстве РФ в Джидде. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/tsiskaridze-1933675948.html

https://ria.ru/20240317/otshelnik-1933659003.html

джидда

россия

мекка

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джидда, россия, мекка, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, в мире, республика татарстан (татарстан)