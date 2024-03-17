https://ria.ru/20240317/vybory-1933687189.html
Явка на выборах в Ростовской области приблизилась к 70 процентам
Явка на выборах в Ростовской области приблизилась к 70 процентам - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Ростовской области приблизилась к 70 процентам
Общая явка на выборах президента России в Ростовской области приближается к 70%, сообщил заместитель председателя избиркома региона Александр Энтин во время... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:19
2024-03-17T14:19
2024-03-17T14:19
выборы президента россии — 2024
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владислав даванков
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Ростовской области приближается к 70%, сообщил заместитель председателя избиркома региона Александр Энтин во время видеосвязи с ЦИК РФ. "В Ростовской области явка на выборах президента приближается к 70%. "…" Пока все идет гладко и достойно", - сообщил Энтин. Ранее сообщалось, что общая явка на выборах президента РФ в Ростовской области на 12.00 составила 63,1%. Голосование на выборах президента РФ в 2024 году проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, ростовская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ростовская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Явка на выборах в Ростовской области приблизилась к 70 процентам
Общая явка на выборах в Ростовской области приближается к 70 процентам