https://ria.ru/20240317/vybory-1933687189.html

Явка на выборах в Ростовской области приблизилась к 70 процентам

Явка на выборах в Ростовской области приблизилась к 70 процентам - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Ростовской области приблизилась к 70 процентам

Общая явка на выборах президента России в Ростовской области приближается к 70%, сообщил заместитель председателя избиркома региона Александр Энтин во время... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:19

2024-03-17T14:19

2024-03-17T14:19

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ростовская область

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Ростовской области приближается к 70%, сообщил заместитель председателя избиркома региона Александр Энтин во время видеосвязи с ЦИК РФ. "В Ростовской области явка на выборах президента приближается к 70%. "…" Пока все идет гладко и достойно", - сообщил Энтин. Ранее сообщалось, что общая явка на выборах президента РФ в Ростовской области на 12.00 составила 63,1%. Голосование на выборах президента РФ в 2024 году проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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ростовская область

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Варвара Скокшина

политика, россия, ростовская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков