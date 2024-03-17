https://ria.ru/20240317/vybory-1933682539.html

Выборы в России организовали профессионально, считает эксперт из Австрии

Выборы в России организовали профессионально, считает эксперт из Австрии - РИА Новости, 17.03.2024

Выборы в России организовали профессионально, считает эксперт из Австрии

Избирательный процесс на выборах президента РФ организован очень профессионально, считает австрийский эксперт Йозеф Кальтенеггер, наблюдавший за ситуацией на... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:07

2024-03-17T14:07

2024-03-17T14:07

выборы президента россии — 2024

россия

австрия

пермь

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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Избирательный процесс на выборах президента РФ организован очень профессионально, считает австрийский эксперт Йозеф Кальтенеггер, наблюдавший за ситуацией на участках в Перми. "Мы представители разных стран. В каждой стране свои порядки, обычаи. Есть что-то, что отличается у нас, есть то, что объединяет Австрию и Россию. Например, в России много того, что делается и на избирательных участках в Австрии: мы приходим со своим паспортом, показываем члену избирательной комиссии. И процедура, которую мы (в Перми – ред.) наблюдали, очень хорошо организована, все делается очень профессионально", - сказал член правления экономического и социального форума "Штирия, Австрия и Европа" Йозеф Кальтенеггер после посещения избирательных участков в Перми. Он добавил, что то, как подается в Западной Европе информация о выборах и событиях в России, для него неприемлемо. "Справедливо рассуждать о том, что происходит в разных странах, беспристрастно и объективно", - уточнил он. Обсуждение организации избирательного процесса в Пермском крае состоялось в воскресенье на пресс-конференции в региональной общественной палате. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно в ряде регионов страны, в том числе в Пермском крае. В Пермский край для наблюдения за президентскими выборами прибыли 10 представителей Австрии, Болгарии, Греции, Кении и Турции. За три дня они посетят около 20 избирательных участков в Перми и Краснокамске.

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

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россия, австрия, пермь