Рейтинг@Mail.ru
Наблюдатель из Греции желает таких выборов своей стране - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:06 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933681838.html
Наблюдатель из Греции желает таких выборов своей стране
Наблюдатель из Греции желает таких выборов своей стране - РИА Новости, 17.03.2024
Наблюдатель из Греции желает таких выборов своей стране
Лидер греческой политической партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис после посещения избирательных участков в Перми отметил,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:06
2024-03-17T14:06
выборы президента россии — 2024
россия
греция
пермский край
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644211_0:302:3102:2047_1920x0_80_0_0_31bcf049da4e34e15250ba3d826db9ad.jpg
ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Лидер греческой политической партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис после посещения избирательных участков в Перми отметил, что хотел бы, чтобы в его стране выборы проходили так же, как в России, где власти прилагают усилия для учета и регистрации мнения каждого гражданина, и не наблюдается нарушений. "Очень положительные впечатления от выборов. Это были выборы, которым можно поучиться другим странам: было видно четкое старание государства в помощи организации выборов, чтобы каждый гражданин понимал, что то, что будет проявлять каждый гражданин, будет действительно зарегистрировано и зачтено", - рассказал он РИА Новости. Он отметил, что гордится приглашением стать наблюдателем на президентских выборах в РФ и хотел бы, чтобы в его стране таким же образом проходили выборы, как в России. По его словам, в некоторых странах граждане не хотят идти голосовать, так как понимают, что их мнение не услышат, но в России ситуация обстоит иначе. "Я пытался что-то обнаружить (нарушения – ред.), у меня есть опыт проведения, участия в выборах. Я сам лично участвовал в выборах в Греции, могу проанализировать. Честно Вам говорю, от всего сердца говорю, что ничего не видел такого", - добавил собеседник. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в ряде регионов страны, в том числе в Пермском крае. В Пермский край для наблюдения за президентскими выборами прибыло 10 представителей Австрии, Болгарии, Греции, Кении и Турции. За три дня они посетят порядка 20 избирательных участков в Перми и Краснокамске.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933676614.html
https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933653098.html
россия
греция
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644211_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_cc3b992e0852101c24570f9cfb9f8d45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, греция, пермский край, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Греция, Пермский край, Политика
Наблюдатель из Греции желает таких выборов своей стране

Политик из Греции Иоаннис Коцаилидис посетил избирательные участки в Перми

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Работа информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Лидер греческой политической партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис после посещения избирательных участков в Перми отметил, что хотел бы, чтобы в его стране выборы проходили так же, как в России, где власти прилагают усилия для учета и регистрации мнения каждого гражданина, и не наблюдается нарушений.
"Очень положительные впечатления от выборов. Это были выборы, которым можно поучиться другим странам: было видно четкое старание государства в помощи организации выборов, чтобы каждый гражданин понимал, что то, что будет проявлять каждый гражданин, будет действительно зарегистрировано и зачтено", - рассказал он РИА Новости.
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Наблюдатели не выявили нарушений на участках в ЛНР
Вчера, 13:44
Он отметил, что гордится приглашением стать наблюдателем на президентских выборах в РФ и хотел бы, чтобы в его стране таким же образом проходили выборы, как в России. По его словам, в некоторых странах граждане не хотят идти голосовать, так как понимают, что их мнение не услышат, но в России ситуация обстоит иначе.
"Я пытался что-то обнаружить (нарушения – ред.), у меня есть опыт проведения, участия в выборах. Я сам лично участвовал в выборах в Греции, могу проанализировать. Честно Вам говорю, от всего сердца говорю, что ничего не видел такого", - добавил собеседник.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в ряде регионов страны, в том числе в Пермском крае.
В Пермский край для наблюдения за президентскими выборами прибыло 10 представителей Австрии, Болгарии, Греции, Кении и Турции. За три дня они посетят порядка 20 избирательных участков в Перми и Краснокамске.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Иностранные наблюдатели оценили уровень технологичности на выборах в Югре
Вчера, 12:09
 
Выборы президента России — 2024РоссияГрецияПермский крайПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала