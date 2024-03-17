https://ria.ru/20240317/vybory-1933681838.html

Наблюдатель из Греции желает таких выборов своей стране

Наблюдатель из Греции желает таких выборов своей стране - РИА Новости, 17.03.2024

Наблюдатель из Греции желает таких выборов своей стране

Лидер греческой политической партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис после посещения избирательных участков в Перми отметил,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:06

2024-03-17T14:06

2024-03-17T14:06

выборы президента россии — 2024

россия

греция

пермский край

политика

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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Лидер греческой политической партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис после посещения избирательных участков в Перми отметил, что хотел бы, чтобы в его стране выборы проходили так же, как в России, где власти прилагают усилия для учета и регистрации мнения каждого гражданина, и не наблюдается нарушений. "Очень положительные впечатления от выборов. Это были выборы, которым можно поучиться другим странам: было видно четкое старание государства в помощи организации выборов, чтобы каждый гражданин понимал, что то, что будет проявлять каждый гражданин, будет действительно зарегистрировано и зачтено", - рассказал он РИА Новости. Он отметил, что гордится приглашением стать наблюдателем на президентских выборах в РФ и хотел бы, чтобы в его стране таким же образом проходили выборы, как в России. По его словам, в некоторых странах граждане не хотят идти голосовать, так как понимают, что их мнение не услышат, но в России ситуация обстоит иначе. "Я пытался что-то обнаружить (нарушения – ред.), у меня есть опыт проведения, участия в выборах. Я сам лично участвовал в выборах в Греции, могу проанализировать. Честно Вам говорю, от всего сердца говорю, что ничего не видел такого", - добавил собеседник. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в ряде регионов страны, в том числе в Пермском крае. В Пермский край для наблюдения за президентскими выборами прибыло 10 представителей Австрии, Болгарии, Греции, Кении и Турции. За три дня они посетят порядка 20 избирательных участков в Перми и Краснокамске.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933676614.html

https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933653098.html

россия

греция

пермский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, греция, пермский край, политика