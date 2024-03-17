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Наблюдатели не выявили нарушений на участках в ЛНР

Наблюдатели не выявили нарушений на участках в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2024

Наблюдатели не выявили нарушений на участках в ЛНР

Наблюдатели к середине третьего дня голосования на выборах президента РФ не выявили нарушений на избирательных участках в ЛНР, сообщил руководитель... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:44

2024-03-17T13:44

2024-03-17T13:44

выборы президента россии — 2024

россия

луганская народная республика

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

политика

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Наблюдатели к середине третьего дня голосования на выборах президента РФ не выявили нарушений на избирательных участках в ЛНР, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в ЛНР Сергей Ковалёнок. "Сегодня третий день голосования, наши наблюдатели находятся на своих избирательных участках. На данный момент также работает и штаб общественного наблюдения, мониторинговая группа, группа реагирования. Что касается мониторинговой группы, нарушений на данный момент не выявлено", - сообщил Коваленок. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, политика