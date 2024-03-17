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Явка на выборах в Кемеровской области превысила 91 процент
Явка на выборах в Кемеровской области превысила 91 процент - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Кемеровской области превысила 91 процент
Общая явка на выборах президента РФ в Кемеровской области на 13.00 мск превышает 91%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:29
2024-03-17T13:29
2024-03-17T13:34
выборы президента россии — 2024
политика
кемеровская область
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Кемеровской области на 13.00 мск превышает 91%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 91,29%.Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кемеровская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Кемеровская область, Россия
Явка на выборах в Кемеровской области превысила 91 процент
Явка на выборах в Кемеровской области на 13:00 составила 91,29 процента