https://ria.ru/20240317/vybory-1933666117.html

Наблюдатель из США заявил, что выборы в России проходят открыто

Наблюдатель из США заявил, что выборы в России проходят открыто - РИА Новости, 17.03.2024

Наблюдатель из США заявил, что выборы в России проходят открыто

Выборы президента России проходят открыто даже в регионах, находящихся вблизи боевых действий, сказал журналистам наблюдатель на выборах из США Патрик... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:03

2024-03-17T13:03

2024-03-17T13:03

выборы президента россии — 2024

россия

сша

италия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России проходят открыто даже в регионах, находящихся вблизи боевых действий, сказал журналистам наблюдатель на выборах из США Патрик Хеннингсен. В воскресенье в центр общественного наблюдения за выборами президента РФ в Ростовской области прибыли наблюдатели, в том числе из Италии, США, Франции, Греции, Камеруна. Они также посетили несколько избирательных участков. Хеннингсен подчеркнул важность выборов президента России для Донбасса, где жители впервые голосовали на выборах президента РФ. "Мы увидели, насколько этот процесс открыт. Люди несмотря на то, что находятся вблизи зоны боевых действий, могут принять участие в выборах, могут свободно проголосовать, и голоса будут честно посчитаны", - сказал он. Хеннингсен добавил, что для международных экспертов данные выборы также имеют большое образовательное значение, поскольку им удалось познакомиться с особенностями российской избирательной системы. Сами же выборы, по его словам, находятся в центре мирового внимания. Наблюдатель из Италии Розарио Рокко Дель Приоре в свою очередь отметил, что прибыл понаблюдать за процессом голосования, "поскольку СМИ на Западе занимаются пропагандой и контролируются властями". "Здесь я смог лично убедиться, как организован процесс голосования, и убедиться в том, что он открытый и транспарентный", - заключил он. Центр общественного наблюдения за выборами президента РФ работает на территории стадиона "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону. Он оборудован видеостеной, на которой транслируются изображения со всех избирательных участков региона - их более 2,5 тысячи. Также организованы автоматизированные рабочие места для доступа к камерам видеонаблюдения на избирательных участках и места для осуществления наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933628396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, италия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков