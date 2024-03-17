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Наблюдатель из США заявил, что выборы в России проходят открыто - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:03 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933666117.html
Наблюдатель из США заявил, что выборы в России проходят открыто
Наблюдатель из США заявил, что выборы в России проходят открыто - РИА Новости, 17.03.2024
Наблюдатель из США заявил, что выборы в России проходят открыто
Выборы президента России проходят открыто даже в регионах, находящихся вблизи боевых действий, сказал журналистам наблюдатель на выборах из США Патрик... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:03
2024-03-17T13:03
выборы президента россии — 2024
россия
сша
италия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России проходят открыто даже в регионах, находящихся вблизи боевых действий, сказал журналистам наблюдатель на выборах из США Патрик Хеннингсен. В воскресенье в центр общественного наблюдения за выборами президента РФ в Ростовской области прибыли наблюдатели, в том числе из Италии, США, Франции, Греции, Камеруна. Они также посетили несколько избирательных участков. Хеннингсен подчеркнул важность выборов президента России для Донбасса, где жители впервые голосовали на выборах президента РФ. "Мы увидели, насколько этот процесс открыт. Люди несмотря на то, что находятся вблизи зоны боевых действий, могут принять участие в выборах, могут свободно проголосовать, и голоса будут честно посчитаны", - сказал он. Хеннингсен добавил, что для международных экспертов данные выборы также имеют большое образовательное значение, поскольку им удалось познакомиться с особенностями российской избирательной системы. Сами же выборы, по его словам, находятся в центре мирового внимания. Наблюдатель из Италии Розарио Рокко Дель Приоре в свою очередь отметил, что прибыл понаблюдать за процессом голосования, "поскольку СМИ на Западе занимаются пропагандой и контролируются властями". "Здесь я смог лично убедиться, как организован процесс голосования, и убедиться в том, что он открытый и транспарентный", - заключил он. Центр общественного наблюдения за выборами президента РФ работает на территории стадиона "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону. Он оборудован видеостеной, на которой транслируются изображения со всех избирательных участков региона - их более 2,5 тысячи. Также организованы автоматизированные рабочие места для доступа к камерам видеонаблюдения на избирательных участках и места для осуществления наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
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россия, сша, италия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Италия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Наблюдатель из США заявил, что выборы в России проходят открыто

Американский наблюдатель убедился в том, что выборы в России проходят открыто

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России проходят открыто даже в регионах, находящихся вблизи боевых действий, сказал журналистам наблюдатель на выборах из США Патрик Хеннингсен.
В воскресенье в центр общественного наблюдения за выборами президента РФ в Ростовской области прибыли наблюдатели, в том числе из Италии, США, Франции, Греции, Камеруна. Они также посетили несколько избирательных участков.
Избиратели на участке в Горловке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Здесь все обо всем знают". За что голосовали жители Донбасса
Вчера, 08:00
Хеннингсен подчеркнул важность выборов президента России для Донбасса, где жители впервые голосовали на выборах президента РФ. "Мы увидели, насколько этот процесс открыт. Люди несмотря на то, что находятся вблизи зоны боевых действий, могут принять участие в выборах, могут свободно проголосовать, и голоса будут честно посчитаны", - сказал он.
Хеннингсен добавил, что для международных экспертов данные выборы также имеют большое образовательное значение, поскольку им удалось познакомиться с особенностями российской избирательной системы. Сами же выборы, по его словам, находятся в центре мирового внимания.
Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Как проходит голосование на президентских выборах за рубежом
Вчера, 10:40
Наблюдатель из Италии Розарио Рокко Дель Приоре в свою очередь отметил, что прибыл понаблюдать за процессом голосования, "поскольку СМИ на Западе занимаются пропагандой и контролируются властями". "Здесь я смог лично убедиться, как организован процесс голосования, и убедиться в том, что он открытый и транспарентный", - заключил он.
Центр общественного наблюдения за выборами президента РФ работает на территории стадиона "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону. Он оборудован видеостеной, на которой транслируются изображения со всех избирательных участков региона - их более 2,5 тысячи. Также организованы автоматизированные рабочие места для доступа к камерам видеонаблюдения на избирательных участках и места для осуществления наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияСШАИталияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
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