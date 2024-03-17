https://ria.ru/20240317/vybory-1933660672.html

В Томской области явка на выборах президента превысила 54 процента

В Томской области явка на выборах президента превысила 54 процента - РИА Новости, 17.03.2024

В Томской области явка на выборах президента превысила 54 процента

Явка избирателей на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня выборов президента России в Томской области с учетом дистанционного электронного... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:44

2024-03-17T12:44

2024-03-17T12:44

выборы президента россии — 2024

политика

томская область

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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НОВОСИБИРСК, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня выборов президента России в Томской области с учетом дистанционного электронного голосования составила 54,86%, сообщает в воскресенье облизбирком в Telegram-канале. "Явка избирателей Томской области на 15.00 17 марта: 54,86% (с учетом дистанционного электронного голосования)", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале. В облизбиркоме пояснили, что на избирательных участках проголосовали 49,8% избирателей, а участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли 92,55% от зарегистрировавшихся. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Томской области составила 59,27%. Выборы тогда проходили в один день. В Томской области на выборах президента России работают 747 избирательных участков, из них 286 крупных участков региона оборудованы камерами. С 10 по 12 марта в северных районах региона прошло досрочное голосование для вахтовиков. В нем приняли участие 846 работников месторождений. Также в регионе с 15 по 17 марта можно проголосовать дистанционно. Всего в выборах в Томской области могут принять участие ‪752 604 избирателя. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/otshelnik-1933659003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, томская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф