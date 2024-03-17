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В Томской области явка на выборах президента превысила 54 процента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:44 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660672.html
В Томской области явка на выборах президента превысила 54 процента
В Томской области явка на выборах президента превысила 54 процента - РИА Новости, 17.03.2024
В Томской области явка на выборах президента превысила 54 процента
Явка избирателей на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня выборов президента России в Томской области с учетом дистанционного электронного... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:44
2024-03-17T12:44
выборы президента россии — 2024
политика
томская область
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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НОВОСИБИРСК, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня выборов президента России в Томской области с учетом дистанционного электронного голосования составила 54,86%, сообщает в воскресенье облизбирком в Telegram-канале. "Явка избирателей Томской области на 15.00 17 марта: 54,86% (с учетом дистанционного электронного голосования)", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале. В облизбиркоме пояснили, что на избирательных участках проголосовали 49,8% избирателей, а участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли 92,55% от зарегистрировавшихся. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Томской области составила 59,27%. Выборы тогда проходили в один день. В Томской области на выборах президента России работают 747 избирательных участков, из них 286 крупных участков региона оборудованы камерами. С 10 по 12 марта в северных районах региона прошло досрочное голосование для вахтовиков. В нем приняли участие 846 работников месторождений. Также в регионе с 15 по 17 марта можно проголосовать дистанционно. Всего в выборах в Томской области могут принять участие ‪752 604 избирателя. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/otshelnik-1933659003.html
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политика, томская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Томская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В Томской области явка на выборах президента превысила 54 процента

В Томской области явка на выборах президента составила 54,86 процента на 15:00

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня выборов президента России в Томской области с учетом дистанционного электронного голосования составила 54,86%, сообщает в воскресенье облизбирком в Telegram-канале.
"Явка избирателей Томской области на 15.00 17 марта: 54,86% (с учетом дистанционного электронного голосования)", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
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В облизбиркоме пояснили, что на избирательных участках проголосовали 49,8% избирателей, а участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли 92,55% от зарегистрировавшихся.
На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Томской области составила 59,27%. Выборы тогда проходили в один день.
В Томской области на выборах президента России работают 747 избирательных участков, из них 286 крупных участков региона оборудованы камерами. С 10 по 12 марта в северных районах региона прошло досрочное голосование для вахтовиков. В нем приняли участие 846 работников месторождений. Также в регионе с 15 по 17 марта можно проголосовать дистанционно. Всего в выборах в Томской области могут принять участие ‪752 604 избирателя.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаТомская областьРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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