https://ria.ru/20240317/vybory-1933657318.html

В Саратовской области явка на выборах президента превысила 66 процентов

В Саратовской области явка на выборах президента превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

В Саратовской области явка на выборах президента превысила 66 процентов

Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 12.00 (11.00 мск) воскресенья составила 66,34%, сообщила избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:30

2024-03-17T12:30

2024-03-17T12:30

выборы президента россии — 2024

политика

саратовская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644211_0:302:3102:2047_1920x0_80_0_0_31bcf049da4e34e15250ba3d826db9ad.jpg

САРАТОВ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 12.00 (11.00 мск) воскресенья составила 66,34%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "Явка: 1 187 070 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 12.00 17 марта 2024 года, что составляет 66,34%", - говорится в сообщении. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня голосования явка составила 61,82%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда к 12.00 (11.00 мск) в Саратовской области проголосовали 24,52% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/budapesht-1933639218.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, саратовская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, россия, совет федерации рф