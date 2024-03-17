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В Саратовской области явка на выборах президента превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:30 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933657318.html
В Саратовской области явка на выборах президента превысила 66 процентов
В Саратовской области явка на выборах президента превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
В Саратовской области явка на выборах президента превысила 66 процентов
Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 12.00 (11.00 мск) воскресенья составила 66,34%, сообщила избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:30
2024-03-17T12:30
выборы президента россии — 2024
политика
саратовская область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
россия
совет федерации рф
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САРАТОВ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 12.00 (11.00 мск) воскресенья составила 66,34%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "Явка: 1 187 070 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 12.00 17 марта 2024 года, что составляет 66,34%", - говорится в сообщении. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня голосования явка составила 61,82%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда к 12.00 (11.00 мск) в Саратовской области проголосовали 24,52% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, саратовская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Саратовская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Россия, Совет Федерации РФ
В Саратовской области явка на выборах президента превысила 66 процентов

В Саратовской области явка на выборах составила 66,34 процента на 12:00

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Работа информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
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САРАТОВ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 12.00 (11.00 мск) воскресенья составила 66,34%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.
"Явка: 1 187 070 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 12.00 17 марта 2024 года, что составляет 66,34%", - говорится в сообщении.
Очередь перед избирательным участком в Будапеште - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня голосования явка составила 61,82%.
Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда к 12.00 (11.00 мск) в Саратовской области проголосовали 24,52% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСаратовская областьЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай ХаритоновРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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