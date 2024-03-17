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Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ
Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ
Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 10.00 воскресенья превысила 52% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:39
2024-03-17T11:39
2024-03-17T11:39
выборы президента россии — 2024
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 10.00 воскресенья превысила 52% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила региональная избирательная комиссия в своем Telegram-канале. "Явка на 10.00 17 марта 2024 года. Проголосовало 259 807 человек — 52,05% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 190 435 человек из 421 165 избирателей (45,22%). С использованием ДЭГ проголосовало 69 372 человека", – информирует ведомство. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, псковская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Псковская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Россия, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ
Явка на выборах президента в Псковской области составила 52,05 процента