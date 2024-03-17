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Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:39 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933647423.html
Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ
Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ
Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 10.00 воскресенья превысила 52% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:39
2024-03-17T11:39
выборы президента россии — 2024
политика
псковская область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
россия
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 10.00 воскресенья превысила 52% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила региональная избирательная комиссия в своем Telegram-канале. "Явка на 10.00 17 марта 2024 года. Проголосовало 259 807 человек — 52,05% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 190 435 человек из 421 165 избирателей (45,22%). С использованием ДЭГ проголосовало 69 372 человека", – информирует ведомство. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, псковская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Псковская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Россия, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ

Явка на выборах президента в Псковской области составила 52,05 процента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 10.00 воскресенья превысила 52% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила региональная избирательная комиссия в своем Telegram-канале.
"Явка на 10.00 17 марта 2024 года. Проголосовало 259 807 человек — 52,05% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 190 435 человек из 421 165 избирателей (45,22%). С использованием ДЭГ проголосовало 69 372 человека", – информирует ведомство.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Белгородской области явка на выборах президента превысила 78 процентов
Вчера, 10:21
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаПсковская областьЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай ХаритоновРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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