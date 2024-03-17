https://ria.ru/20240317/vybory-1933647423.html

Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ

Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Псковской области превысила 52 процента с учетом ДЭГ

Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 10.00 воскресенья превысила 52% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:39

2024-03-17T11:39

2024-03-17T11:39

выборы президента россии — 2024

политика

псковская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644310_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9e16d68b8d80b702ddb7ac6258042ee5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 10.00 воскресенья превысила 52% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила региональная избирательная комиссия в своем Telegram-канале. "Явка на 10.00 17 марта 2024 года. Проголосовало 259 807 человек — 52,05% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 190 435 человек из 421 165 избирателей (45,22%). С использованием ДЭГ проголосовало 69 372 человека", – информирует ведомство. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933623893.html

псковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, псковская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, россия, совет федерации рф