https://ria.ru/20240317/vybory-1933641920.html

Явка на выборах президента в Приморье превысила 66 процентов

Явка на выборах президента в Приморье превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента в Приморье превысила 66 процентов

Явка на 15.00 (08.00 мск) в последний день выборов президента РФ в Приморье составила 66,59%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:23

2024-03-17T11:23

2024-03-17T11:23

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Явка на 15.00 (08.00 мск) в последний день выборов президента РФ в Приморье составила 66,59%, сообщает региональный избирком. "Явка 66,59% на 15.00", - говорится в сообщении. Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. За ходом выборов следят свыше 3 тысяч наблюдателей. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/pkhuket-1933632003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов