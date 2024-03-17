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Явка на выборах президента в Приморье превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:23 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933641920.html
Явка на выборах президента в Приморье превысила 66 процентов
Явка на выборах президента в Приморье превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента в Приморье превысила 66 процентов
Явка на 15.00 (08.00 мск) в последний день выборов президента РФ в Приморье составила 66,59%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:23
2024-03-17T11:23
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
николай харитонов
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Явка на 15.00 (08.00 мск) в последний день выборов президента РФ в Приморье составила 66,59%, сообщает региональный избирком. "Явка 66,59% на 15.00", - говорится в сообщении. Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. За ходом выборов следят свыше 3 тысяч наблюдателей. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/pkhuket-1933632003.html
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Явка на выборах президента в Приморье превысила 66 процентов

Явка на выборах президента в Приморье составила 66,59 процента

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Явка на 15.00 (08.00 мск) в последний день выборов президента РФ в Приморье составила 66,59%, сообщает региональный избирком.
"Явка 66,59% на 15.00", - говорится в сообщении.
Очередь перед избирательным участком в Пхукете - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
У избирательного участка на Пхукете выстроилась километровая очередь
Вчера, 10:47
Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. За ходом выборов следят свыше 3 тысяч наблюдателей. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Певец Shaman на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России
Вчера, 09:55
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай Харитонов
 
 
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