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Явка на выборах в Нижегородской области достигла почти 62 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:11 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933638438.html
Явка на выборах в Нижегородской области достигла почти 62 процентов
Явка на выборах в Нижегородской области достигла почти 62 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Нижегородской области достигла почти 62 процентов
Общая явка избирателей к 10.00 третьего дня выборов президента России в Нижегородской области составила 61,96%, сообщает областная избирательная комиссия. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:11
2024-03-17T11:11
выборы президента россии — 2024
политика
нижегородская область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
николай харитонов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Общая явка избирателей к 10.00 третьего дня выборов президента России в Нижегородской области составила 61,96%, сообщает областная избирательная комиссия. "По состоянию на 10.00 17 марта явка избирателей по Нижегородской области при голосовании на избирательных участках составила 58,29%, при участии в дистанционно электронном голосовании - 89,9%. Явка общая (с ДЭГ) - 61,96%", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшей активностью отличаются город Саров, где проголосовали 80% избирателей, и Вадский муниципальный округ (79,6%). По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе работают 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель. Явка избирателей на выборах президента России 18 марта 2018 года, проводившихся в течение одного дня, составила 65,98%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, нижегородская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, россия, саров
Выборы президента России — 2024, Политика, Нижегородская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Россия, Саров
Явка на выборах в Нижегородской области достигла почти 62 процентов

Явка на выборах в Нижегородской области к 10:00 составила 61,96 процента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Общая явка избирателей к 10.00 третьего дня выборов президента России в Нижегородской области составила 61,96%, сообщает областная избирательная комиссия.
"По состоянию на 10.00 17 марта явка избирателей по Нижегородской области при голосовании на избирательных участках составила 58,29%, при участии в дистанционно электронном голосовании - 89,9%. Явка общая (с ДЭГ) - 61,96%", - говорится в сообщении.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Белгородской области явка на выборах президента превысила 78 процентов
Вчера, 10:21
Отмечается, что наибольшей активностью отличаются город Саров, где проголосовали 80% избирателей, и Вадский муниципальный округ (79,6%).
По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе работают 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель.
Явка избирателей на выборах президента России 18 марта 2018 года, проводившихся в течение одного дня, составила 65,98%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаНижегородская областьЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай ХаритоновРоссияСаров
 
 
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