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Явка на выборах в Нижегородской области достигла почти 62 процентов

Явка на выборах в Нижегородской области достигла почти 62 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Нижегородской области достигла почти 62 процентов

Общая явка избирателей к 10.00 третьего дня выборов президента России в Нижегородской области составила 61,96%, сообщает областная избирательная комиссия. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:11

2024-03-17T11:11

2024-03-17T11:11

выборы президента россии — 2024

политика

нижегородская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Общая явка избирателей к 10.00 третьего дня выборов президента России в Нижегородской области составила 61,96%, сообщает областная избирательная комиссия. "По состоянию на 10.00 17 марта явка избирателей по Нижегородской области при голосовании на избирательных участках составила 58,29%, при участии в дистанционно электронном голосовании - 89,9%. Явка общая (с ДЭГ) - 61,96%", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшей активностью отличаются город Саров, где проголосовали 80% избирателей, и Вадский муниципальный округ (79,6%). По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе работают 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель. Явка избирателей на выборах президента России 18 марта 2018 года, проводившихся в течение одного дня, составила 65,98%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933623893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, нижегородская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, россия, саров