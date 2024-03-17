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На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:03 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933636194.html
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки
Участки для голосования на выборах президента РФ вечером воскресенья закрылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:03
2024-03-17T11:03
выборы президента россии — 2024
политика
чукотка
камчатка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента РФ вечером воскресенья закрылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе. Выборы президента РФ в этом году впервые проходят в течение трех дней. Участки на Чукотке закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск) третьего дня голосования. Всего в регионе их работало 55. Досрочно на Чукотке проголосовали свыше 3,5 тысячи человек. Явка на 15.00 (06.00 мск) воскресенья составила 84,18%. Активнее всего голосовали в Чукотском районе и городском округе Эгвекинот, там на выборы пришли свыше 95% зарегистрированных избирателей. В восьми селах региона отмечалась 100-процентная явка. Это Нутэпэльмен, Ванкарем, Нешкан, Энурмино, Нунлигран, Сиреники, Биллингс и Хатырка. Общественная палата Чукотского АО сообщала, что нарушений или жалоб на выборах в регионе не зафиксировано. На Чукотке зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей. Участки вечером воскресенья закрылись и на Камчатке. Там явка на 15.00 (06.00 мск) составила 68,25%. На избирательных участках полуострова проголосовало 62,14% избирателей, а дистанционно - 94,76% избирателей, зарегистрированных на портале. Наибольшая активность по общей явке избирателей отмечалась в Пенжинском и Соболквском районах, а также в Мильковском округе. В наблюдении за выборами на Камчатке задействованы более 600 человек, которые работают на 195 участках по всему региону. "Существенных нарушений не было", - сообщили РИА Новости в краевом избиркоме. Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Явка избирателей в регионе на выборах президента в 2018 году, когда голосование проводилось один день, составила 67,74%.
https://ria.ru/20240317/seul-1933597386.html
https://ria.ru/20240317/pkhuket-1933632003.html
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политика, чукотка, камчатка, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Чукотка, Камчатка, Россия
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки

На Камчатке и Чукотке закрылись участки голосования на выборах президента

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выборы президента России
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента РФ вечером воскресенья закрылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе.
Выборы президента РФ в этом году впервые проходят в течение трех дней.
Избирательные участки на выборах президента России в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Сеуле массово голосуют на выборах президента России
Вчера, 08:15
Участки на Чукотке закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск) третьего дня голосования. Всего в регионе их работало 55. Досрочно на Чукотке проголосовали свыше 3,5 тысячи человек. Явка на 15.00 (06.00 мск) воскресенья составила 84,18%. Активнее всего голосовали в Чукотском районе и городском округе Эгвекинот, там на выборы пришли свыше 95% зарегистрированных избирателей. В восьми селах региона отмечалась 100-процентная явка. Это Нутэпэльмен, Ванкарем, Нешкан, Энурмино, Нунлигран, Сиреники, Биллингс и Хатырка.
Общественная палата Чукотского АО сообщала, что нарушений или жалоб на выборах в регионе не зафиксировано.
Очередь перед избирательным участком в Пхукете - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
У избирательного участка на Пхукете выстроилась километровая очередь
Вчера, 10:47
На Чукотке зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.
Участки вечером воскресенья закрылись и на Камчатке. Там явка на 15.00 (06.00 мск) составила 68,25%. На избирательных участках полуострова проголосовало 62,14% избирателей, а дистанционно - 94,76% избирателей, зарегистрированных на портале. Наибольшая активность по общей явке избирателей отмечалась в Пенжинском и Соболквском районах, а также в Мильковском округе.
Избиратели на участке в Горловке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Здесь все обо всем знают". За что голосовали жители Донбасса
Вчера, 08:00
В наблюдении за выборами на Камчатке задействованы более 600 человек, которые работают на 195 участках по всему региону.
"Существенных нарушений не было", - сообщили РИА Новости в краевом избиркоме.
Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Явка избирателей в регионе на выборах президента в 2018 году, когда голосование проводилось один день, составила 67,74%.
Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 11
 
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