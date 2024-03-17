https://ria.ru/20240317/vybory-1933636194.html
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки
Участки для голосования на выборах президента РФ вечером воскресенья закрылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:03
2024-03-17T11:03
2024-03-17T11:03
выборы президента россии — 2024
политика
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента РФ вечером воскресенья закрылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе. Выборы президента РФ в этом году впервые проходят в течение трех дней. Участки на Чукотке закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск) третьего дня голосования. Всего в регионе их работало 55. Досрочно на Чукотке проголосовали свыше 3,5 тысячи человек. Явка на 15.00 (06.00 мск) воскресенья составила 84,18%. Активнее всего голосовали в Чукотском районе и городском округе Эгвекинот, там на выборы пришли свыше 95% зарегистрированных избирателей. В восьми селах региона отмечалась 100-процентная явка. Это Нутэпэльмен, Ванкарем, Нешкан, Энурмино, Нунлигран, Сиреники, Биллингс и Хатырка. Общественная палата Чукотского АО сообщала, что нарушений или жалоб на выборах в регионе не зафиксировано. На Чукотке зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей. Участки вечером воскресенья закрылись и на Камчатке. Там явка на 15.00 (06.00 мск) составила 68,25%. На избирательных участках полуострова проголосовало 62,14% избирателей, а дистанционно - 94,76% избирателей, зарегистрированных на портале. Наибольшая активность по общей явке избирателей отмечалась в Пенжинском и Соболквском районах, а также в Мильковском округе. В наблюдении за выборами на Камчатке задействованы более 600 человек, которые работают на 195 участках по всему региону. "Существенных нарушений не было", - сообщили РИА Новости в краевом избиркоме. Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Явка избирателей в регионе на выборах президента в 2018 году, когда голосование проводилось один день, составила 67,74%.
https://ria.ru/20240317/seul-1933597386.html
https://ria.ru/20240317/pkhuket-1933632003.html
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, чукотка, камчатка, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Чукотка, Камчатка, Россия
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки
На Камчатке и Чукотке закрылись участки голосования на выборах президента
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента РФ вечером воскресенья закрылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе.
Выборы президента РФ в этом году впервые проходят в течение трех дней.
В Сеуле массово голосуют на выборах президента России
Участки на Чукотке закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск) третьего дня голосования. Всего в регионе их работало 55. Досрочно на Чукотке проголосовали свыше 3,5 тысячи человек. Явка на 15.00 (06.00 мск) воскресенья составила 84,18%. Активнее всего голосовали в Чукотском районе и городском округе Эгвекинот, там на выборы пришли свыше 95% зарегистрированных избирателей. В восьми селах региона отмечалась 100-процентная явка. Это Нутэпэльмен, Ванкарем, Нешкан, Энурмино, Нунлигран, Сиреники, Биллингс и Хатырка.
Общественная палата Чукотского АО сообщала, что нарушений или жалоб на выборах в регионе не зафиксировано.
У избирательного участка на Пхукете выстроилась километровая очередь
На Чукотке зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.
Участки вечером воскресенья закрылись и на Камчатке. Там явка на 15.00 (06.00 мск) составила 68,25%. На избирательных участках полуострова проголосовало 62,14% избирателей, а дистанционно - 94,76% избирателей, зарегистрированных на портале. Наибольшая активность по общей явке избирателей отмечалась в Пенжинском и Соболквском районах, а также в Мильковском округе.
"Здесь все обо всем знают". За что голосовали жители Донбасса
В наблюдении за выборами на Камчатке задействованы более 600 человек, которые работают на 195 участках по всему региону.
"Существенных нарушений не было", - сообщили РИА Новости в краевом избиркоме.
Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Явка избирателей в регионе на выборах президента в 2018 году, когда голосование проводилось один день, составила 67,74%.
Второй день голосования на выборах президента России
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
1 из 11
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
2 из 11
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
3 из 11
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
4 из 11
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
5 из 11
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
6 из 11
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
7 из 11
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
8 из 11
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
9 из 11
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
10 из 11
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
11 из 11
Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.
1 из 11
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
2 из 11
Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.
3 из 11
По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.
4 из 11
Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.
5 из 11
Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.
6 из 11
В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
7 из 11
В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.
8 из 11
Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.
9 из 11
Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.
10 из 11
Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
11 из 11