https://ria.ru/20240317/vybory-1933636194.html

На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки

На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024

На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки

Участки для голосования на выборах президента РФ вечером воскресенья закрылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:03

2024-03-17T11:03

2024-03-17T11:03

выборы президента россии — 2024

политика

чукотка

камчатка

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар - РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента РФ вечером воскресенья закрылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе. Выборы президента РФ в этом году впервые проходят в течение трех дней. Участки на Чукотке закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск) третьего дня голосования. Всего в регионе их работало 55. Досрочно на Чукотке проголосовали свыше 3,5 тысячи человек. Явка на 15.00 (06.00 мск) воскресенья составила 84,18%. Активнее всего голосовали в Чукотском районе и городском округе Эгвекинот, там на выборы пришли свыше 95% зарегистрированных избирателей. В восьми селах региона отмечалась 100-процентная явка. Это Нутэпэльмен, Ванкарем, Нешкан, Энурмино, Нунлигран, Сиреники, Биллингс и Хатырка. Общественная палата Чукотского АО сообщала, что нарушений или жалоб на выборах в регионе не зафиксировано. На Чукотке зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей. Участки вечером воскресенья закрылись и на Камчатке. Там явка на 15.00 (06.00 мск) составила 68,25%. На избирательных участках полуострова проголосовало 62,14% избирателей, а дистанционно - 94,76% избирателей, зарегистрированных на портале. Наибольшая активность по общей явке избирателей отмечалась в Пенжинском и Соболквском районах, а также в Мильковском округе. В наблюдении за выборами на Камчатке задействованы более 600 человек, которые работают на 195 участках по всему региону. "Существенных нарушений не было", - сообщили РИА Новости в краевом избиркоме. Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Явка избирателей в регионе на выборах президента в 2018 году, когда голосование проводилось один день, составила 67,74%.

https://ria.ru/20240317/seul-1933597386.html

https://ria.ru/20240317/pkhuket-1933632003.html

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, чукотка, камчатка, россия